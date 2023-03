Delphine Cascarino (OL) et Sakina Karchaoui (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pur produit du centre de formation de l’OL, Delphine Cascarino pourrait franchir une barre symbolique samedi. A Reims, l’ailière devrait certainement jouer son 200e match sous les couleurs lyonnaises.

Elle n’a que 26 ans et pourtant, elle est comme une ancienne. En pleine force de l’âge, Delphine Cascarino en est déjà à sa neuvième saison chez les professionnelles et a gravi les échelons les uns après les autres depuis son arrivée au centre en 2009. Indiscutable sur son côté droit, la native de Saint-Priest est devenue une cadre des Fenottes en même temps qu’elle a enchaîné les sélections en équipe de France. Avec déjà six buts cette saison, Cascarino n’est plus qu’à un but d’égaler son meilleur total depuis ses débuts en pros en mars 2015 dans un derby contre Saint-Etienne.

Samedi, face à Reims (13h45) en quart de finale de la Coupe de France féminine, Delphine Cascarino devrait, sans surprise, franchir un cap symbolique avec l’OL. Ce déplacement en Champagne devrait correspondre à son 200e match sous les couleurs lyonnaises comme indiqué par le site OL Passé et Présent. À 26 ans, elle est déjà la 13e joueuse la plus capée de l’histoire des Fenottes. Il faudra malgré tout attendre la saison prochaine pour la voir grimper dans la hiérarchie même si l’OL va au bout de toutes les compétitions cette année. Mais avec seulement 26 matchs de retard sur Lotta Schellin, Delphine Cascarino ne devrait pas tarder à faire son entrée dans le top 10.