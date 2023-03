Directeur du football, Vincent Ponsot estime que les clubs français ne sont pas assez protégés dans la formation. Avec Olivier Létang, il est actuellement en pleines négociations avec l’UNFP pour un passage de 3 à 5 ans du premier contrat professionnel.

A l’OL, et peut-être plus que n’importe où d’autre en France, la formation est l’un des piliers du club. La renommée de la formation à la lyonnaise n’est plus à faire que ce soit dans l’Hexagone ou sur le Vieux Continent. Les récentes études ont démontré que passer par l’OL Académie était souvent gage d’une carrière professionnelle derrière, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Ces derniers temps, les jeunes du centre sont de plus en plus impliqués dans le redressement sportif du club. Mardi contre Grenoble, ils étaient encore en nombre dans l’effectif retenu par Laurent Blanc. Mais qui dit réputation, dit aussi sollicitation et face à ça, l’OL souhaite agir et se protéger. Interrogé sur les jeunes qui partent de plus en plus tôt du club comme Malo Gusto, Vincent Ponsot estime que les clubs français ne sont pas assez protégés dans la formation par rapport aux pays étrangers.

Le directeur du football milite donc avec Olivier Létang, président du LOSC, pour faire passer la durée maximale d’un premier contrat professionnel de trois à cinq ans comme il l’a expliqué dans Tant qu’il y aura des Gones. "On est le seul pays où pour les jeunes joueurs du centre de formation on ne peut signer qu’un contrat de trois ans. On se retrouve alors dans des situations où pour retenir des joueurs, c’est plus complexe. Pour nous, c’est très important d’obtenir ça mais ça donne lieu à des discussions très difficiles avec le président de l’UNFP. J’espère qu’on va aboutir très prochainement."