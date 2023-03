Un chef d’entreprise n’obtient pas gain de cause contre l’OL

Les supporters de l’OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes jeudi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Interpellé et menotté en octobre 2016 lors d’un match de l’OL, un chef d’entreprise avait demandé des dommages et intérêts en décembre dernier. La justice l’a finalement débouté.

L’OL avait déjà fait des gestes commerciaux mais il restait encore la décision du tribunal judiciaire pour complètement refermer le dossier d’Olivier Pellat. Ce dernier avait été réclamé des dommages et intérêts au club lors d’une audience qui avait eu lieu début décembre au tribunal judiciaire. Le chef d’entreprise était en effet en bataille avec le club lyonnais suite à une interpellation vécue à l’intérieur du Parc OL en octobre 2016.

Ayant des entrées à l'année dans l'un des salons VIP du stade, il avait invité des clients à assister à une rencontre de l’OL. Seulement, les choses ont mal tourné entre l’un des invités et les vigiles présents. L’invité interpellé, Olivier Pellat l’avait suivi jusqu’au local judiciaire du stade avant d’être menotté et conduit jusqu’à l’Hôtel de Police pour une garde à vue de 24h. Traumatisé comme décrit par nos confrères du Progrès, il avait alors décidé de demander des réparations à l’OL, jugeant l’intervention des vigiles illégale. Olivier Pellat n’a finalement pas eu gain de cause puisque les juges ont estimé le contraire et ont donc débouté le demandeur.