OL - Académie : le programme du week-end

Retour aux terrains pour de nombreuses équipe de l’Académie ce week-end. Les U17 de l’OL lanceront les festivités samedi à 12h.

Après une pause ces dernières semaines, l’Académie va retrouver son rythme de croisière avec toutes les équipes sur le front ce week-end. Le week-end démarrera dès samedi à 12h avec le déplacement des U17 de l’OL sur la pelouse du Racing Besançon. On avait laissé les joueurs d’Amaury Barlet sur une victoire aux forceps il y a trois semaines face à Bourg-en-Bresse, de quoi leur assurer de garder la première place au classement. Ce déplacement en Franche-Comté contre le 12e de la poule doit donc servir à confirmer cette place de leader malgré ces deux semaines sans matchs. Néanmoins, certains des joueurs ont pu garder le rythme avec le tournoi amical des U19 au Maroc la semaine dernière.

Les U19, il en sera également question ce week-end avec la réception du Puy Foot 43 à Meyzieu dimanche. Distancés dans la course aux play-offs après leur défaite à Strasbourg mi-février, les joueurs d’Eric Hély doivent se servir de cette rencontre de championnat, dimanche (14h30), pour préparer au mieux le déplacement à Pau dans une semaine. Quart de finaliste de la Coupe Gambardella, la coupe est pratiquement devenue un objectif prioritaire pour les coéquipiers de Thiéma Gueye. La venue du Puy ressemble donc avant tout à une préparation de la Gambardella et à reprendre confiance après un tournoi de Rabat mi-figue, mi-raison et terminé à la 6e place.

Pour les U19 féminines, ce week-end est également l’occasion de remettre le bleu de chauffe. Les jeunes Lyonnaises n’ont plus joué depuis le 12 février dernier et une victoire sur la pelouse du Paris FC. Une éternité à combler et il ne faudra donc pas avoir de retard à l’allumage dimanche à Nantes. Face à une formation nantaise qui n’a pris qu’un point depuis le début de la phase Elite, les U19 féminines doivent faire le plein pour garder la tête du classement qu’elles partagent actuellement avec le PSG. Pour la réserve de l’OL, il n’est pas question de première place mais bien de maintien. N’ayant pris qu’un point sur les trois derniers matchs, les hommes de Gueïda Fofana ont vu la zone rouge se rapprocher de nouveau et le déplacement à Auxerre, samedi (18h), n’a rien d’une partie de plaisir. Avec Laurent Blanc obligé de piocher dans les jeunes, la réserve tente tant bien que mal de faire le dos rond et l’objectif sera de ramener un petit quelque chose face au 5e de la poule C.

Le programme du week-end :

Samedi :

U17 : Racing Besançon - OL (12h)

Réserve : Auxerre 2 - OL 2 (18h)

Dimanche :

U19 féminines : Nantes - OL (12h)

U19 : OL - Puy Foot 43 (14h30)