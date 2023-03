Fragilisée par les prises de position de Wendie Renard et autres joueuses de l’équipe de France, Corinne Diacre est plus que jamais sur la sellette. Néanmoins, la sélectionneuse n’aurait pas l'intention de démissionner.

C’est ce qui s’appelle vouloir tenir la barre contre vents et marées. Depuis une semaine, Corinne Diacre est plus que jamais fragilisée. Face à la décision de Wendie Renard de se mettre en retrait de l’équipe de France sans changement notable, de nombreuses joueuses des Bleues ont pris le parti de la désormais ex-capitaine. De Katoto à Mbock en passant par Diani ou Morroni, nombreuses sont celles à avoir indirectement demandé la tête de la sélectionneuse. Si son avenir avait un temps été espéré être tranché lors de la réunion du Comex en début de semaine, il faudra patienter jusqu’au 9 mars, comme l’a souligné jeudi Jean-Michel Aulas.

Malgré les remous et la contestation, Corinne Diacre n’aurait pas l’intention de démissionner de son poste d’après les informations de Canal Plus. L’ancienne coach de Clermont espère toujours participer à l’aventure de la Coupe du monde en juillet prochain. Une volonté qui semble malgré tout assez peu envisageable vu la fracture et la volonté du président Aulas de voir une équipe de France compétitive. Le sort de Corinne Diacre sera donc réglé le 9 mars prochain et une compensation financière pourrait bien résoudre les problèmes qui touchent actuellement l’équipe de France féminine.