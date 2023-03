Aulas promet "un certain nombre d’évolutions" à la tête des Bleues

Invité de France Inter ce jeudi matin, Jean-Michel Aulas a balayé l’actualité qui touche actuellement le football français. Tandis que Noël Le Graët a laissé sa place à la tête de la FFF, le sort de Corinne Diacre devrait être réglé le 9 mars prochain.

Dans une semaine, Jean-Michel Aulas sortira sa biographie, mais à l’heure d’en faire la promotion, c’est bien de l’actualité autour du football français et de la FFF qu’il est question avec le président de l’OL. Non pas que ce dernier soit intéressé par le poste laissé vacant par Noël Le Graët depuis sa démission. Mais par son poids dans les instances et sa présence au sein du Comex, le président Aulas est forcément une voix qu’on écoute et dont on veut l’avis.

Ce jeudi matin, sur les ondes de France Inter, Jean-Michel Aulas est revenu sur le départ de Le Graët et sur son soutien apporté depuis des années. "Ça n’a pas été une erreur de le soutenir au moment de sa réélection en 2021, a assuré le président lyonnais. Le bilan de la FFF est extrêmement valorisant. Après, il y a un certain nombre d’attitudes qui ont été surinterprétées et comme je l’ai dit, la fin de cette histoire est assez émouvante parce que l’homme se sent attaqué. Mais il y avait évidemment des attitudes qui n’étaient pas bonnes."

"La France doit avoir une équipe forte au Mondial et aux Jeux 2024"

En même temps que Le Graët est tombé, l’un de ses fidèles soutiens devrait bientôt connaitre le même sort. Il n’est ici pas question des bureaux de la Fédération, mais bien du terrain et de l’équipe de France féminine. En pleine tempête, la FFF a également vu un certain nombre de cadres de la sélection exprimer leur ras-le-bol concernant le management de Corinne Diacre. Le mouvement lancé par Wendie Renard et suivi notamment par les Parisiennes, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, a pour objectif de faire bouger les choses dans le foot féminin français.

Alors que son sort aurait pu être scellé en début de semaine, le Comex a décidé de rendre un avis le 9 mars prochain sur la situation de la sélectionneuse. Néanmoins, Jean-Michel Aulas promet déjà qu’il devrait y avoir des "évolutions". "Le Comex et la commission dont je fais partie travaillent avec beaucoup d’assiduité sur le futur de Corinne Diacre à la tête des Bleues. Il y aura effectivement un certain nombre d’évolutions, il faut trouver des solutions. Il y a deux échéances qui arrivent avec la Coupe du monde cet été et les Jeux Olympiques de Paris et on veut avoir la meilleure équipe possible. La commission et le Comex prendront la bonne décision, j’en suis certain."

Ne reste désormais plus qu'à attendre le dénouement de toute cette affaire dont le foot français se serait bien passé.