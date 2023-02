Vendredi, Wendie Renard a annoncé qu'elle ne porterait plus maillot de l'équipe de France pour le moment, en attendant des changements en sélection. La défenseure a expliqué ce choix.

En informant de la mise en parenthèses de sa carrière internationale, Wendie Renard a lancé un pavé dans la mare de la Fédération. Souhaitant se présager psychologiquement, mais aussi faire évoluer les choses au sein de l'équipe de France, la Lyonnaise a été suivie par Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Surtout, elle a été extrêmement soutenue par ses coéquipières de l'OL et le monde sportif.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, elle revient plus en profondeur sur ce choix. "Ça me qui trottait dans ma tête depuis un moment, même après l’Euro. Aux vues des matchs, de la situation, des réunions que j’ai pues faire avec la coach, j’ai pris cette décision d’arrêter. On m’a toujours dit dans la vie le plus gêné s’en va, j’étais gênée de cette situation. J’essaie de faire changer certaines choses pour que l’on puisse être performante individuellement et collectivement, a-t-elle justifié. Je n’ai pas envie de me prendre la tête à mon âge, j’ai assez d’expérience. J’ai alors décidé d’écrire ce message et de le faire avec mon cœur. J’ai reçu un nombre important de messages de soutien, où on me dit que c’est courageux. Mais pour moi ce n’est même pas courageux, c’est juste que c’est une accumulation de choses aujourd’hui. Continuer dans de telles conditions, ce n’est pas possible."

"Je n’y arrive plus"

C'est donc plusieurs faits qui, ajoutés les uns aux autres, ont conduit à cette pause pour Wendie Renard avec le maillot bleu. "Quand on parle de haut niveau, les gens qui font du sport professionnel savent de quoi je parle. Pour le grand public, c’est peut-être plus compliqué à comprendre. Il faut le vivre. Cela fait quelques années que la coach et le staff sont là, et qu’on essaie de faire avancer les choses. Le système, c'est tout simplement être professionnel. Mais c’est même un ras-le-bol général, par rapport à la D1, cela fait des années que l’on réclame des choses, a expliqué la Martiniquaise. Il faut faire avancer tout ça. Dans nos clubs, quand on discute avec les coéquipières étrangères, oui, elles ont parfois des problèmes dans leur sélection ou avec leur fédération, mais j’ai l’impression que pour nous, femmes et sportives de haut niveau, c’est compliqué. On doit toujours se battre, quitte à arriver à des situations individuelles compliquées. Aujourd’hui, c’est personnel. Je n’y arrive plus. Je n’arrive pas à faire semblant."