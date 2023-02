OL : une rencontre avec Aulas pour la sortie de son autobiographie

Jean-Michel Aulas (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

A l'occasion de la sortie de son livre, Jean-Michel Aulas participera à une soirée spéciale le 9 mars dans le cadre du festival "Sport, littérature et cinéma".

Comme nous l'avions écrit le 11 janvier dernier, Jean-Michel Aulas va prochainement publier son autobiographie dans laquelle il raconte son parcours d'entrepreneur et de patron de club. Celle-ci s'intitule Chaque jour se réinventer et sortira le 8 mars prochain. Le lendemain, le jeudi 9, le dirigeant rhodanien sera au festival "Sport, littérature et cinéma" pour une soirée spéciale.

Une séance de dédicace est programmée

Consacré au livre du président de l'OL, l'événement sera animé par Thierry Frémaux et débutera à 18h30 à l'Institut Lumière. Le public est bien sûr convié, mais attention, il faut réserver sa place en vous rendant sur le lien suivant. Le prix normal du billet est à 6 euros, et de 5€ pour le tarif réduit.

A l'issue de cette conférence, il est prévu une séance de dédicace avec l'homme d'affaires lyonnais.