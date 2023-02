FFF : Noël Le Graët a démissionné

Comme cela était attendu depuis plusieurs jours, Noël Le Graët a annoncé ce mardi lors du comex de la Fédération sa démission de son poste de président.

Il a repris pour quelques minutes son rôle de président de la Fédération. Ce mardi, Noël Le Graët a officialisé en ouverture du comité exécutif extraordinaire de la FFF sa démission. Cette nouvelle était attendue depuis plusieurs jours.

En retrait de l'institution depuis le 11 janvier dans l'attente des conclusions de l'audit diligenté par le ministère des Sports, le dirigeant français est remplacé par Philippe Diallo, vice-président de l'instance et donc président par intérim en attendant la suite des événements.

Aulas était favorable à sa démission

Très proche de Le Graët, Jean-Michel Aulas avait expliqué lundi que cette décision était la meilleure à prendre. "Il aurait intérêt à prendre du recul pour assurer sa défense et pouvoir expliquer, dans ce qu'il lui a été reproché, ce qui est acceptable et ce qui, de son point de vue, ne l'est pas. Je souhaite vraiment qu'il soit dans cette perceptive de faire passer l'intérêt de la Fédération avant le sien. On verra mardi, avait déclaré le patron de l'OL à L'Equipe. J'ai bon espoir. C'est quelqu'un de bien qui a pris conscience que la FFF pouvait, au gré de ce qui se passe actuellement, être très pénalisée."