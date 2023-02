Mardi, un comité exécutif aura lieu à la Fédération française de football. Durant cette réunion, le président, Noël Le Graët, devrait annoncer sa démission. Jean-Michel Aulas pense que le dirigeant s'est rendu à l'évidence.

A la tête de la FFF depuis 2011, Noël Le Graët s'apprête à passer la main. Mis en retrait de ses fonctions en janvier dernier, il devrait reprendre provisoirement son poste mardi lors d'un comité exécutif. Au cours de celui-ci, le Breton doit officialiser sa démission de la présidence de l'institution. Visé par plusieurs affaires, il s'est visiblement résigné à laisser sa place si l'on en croit Jean-Michel Aulas dans L'Equipe.

Le patron de l'OL "pense qu'il aurait intérêt à prendre du recul pour assurer sa défense et pouvoir expliquer, dans ce qu'il lui a été reproché, ce qui est acceptable et ce qui, de son point de vue, ne l'est pas. Je souhaite vraiment qu'il soit dans cette perceptive de faire passer l'intérêt de la Fédération avant le sien. On verra mardi", a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter "J'ai bon espoir. C'est quelqu'un de bien qui a pris conscience que la FFF pouvait, au gré de ce qui se passe actuellement, être très pénalisée."

"On ne peut pas s'asseoir sur le message des meilleures joueuses françaises"

L'autre gros dossier de cette réunion concerne l'équipe de France féminine. Vendredi, trois footballeuses, dont Wendie Renard, ont annoncé qu'elles mettaient entre parenthèses leur carrière internationale.

Pour le dirigeant lyonnais, il est clair qu'il faut entendre le discours des trois femmes, qui ont notamment dans leur viseur Corinne Diacre. La question de son maintien à la tête des Bleues va se poser. "C'est une décision du comex. Mais cela me paraît difficile objectivement de lutter contre. Phillipe Diallo (président par intérim de la FFF) a fait un gros travail de réflexion et d'enquête de tous les gens qui s'intéressent au football féminin pour avoir un avis. Il nous donnera le sien. Le message délivré par les meilleures joueuses françaises, qui sont parmi les meilleures du monde, la Fédération ne peut pas s'asseoir dessus, a affirmé Aulas. C'est mon sentiment et mon avis."