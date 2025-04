La FFF est la première à sortir du bois. Elle s'est insurgée contre "l’agression intolérable" dont a été victime Mehdi Rahmouni, l'arbitre assistant lors du derby ASSE - OL.

On attendait la première réaction officielle, elle intervient par le biais de la FFF. La Fédération française de football a publié dimanche tard dans la soirée un communiqué. Un texte revenant sur l'incident lors du derby entre l'ASSE et l'OL. Il n'est pas question de l'arbitrage de François Letexier, mais de "l’agression intolérable dont a été victime son arbitre assistant."

Au contraire de la Ligue ou du syndicat des arbitres, l'institution a donc assez vite pris la parole après cette triste soirée, certes un peu moins sombre pour les Stéphanois. Suite au jet d'une pièce qui a touché Mehdi Rahmouni, la police a interpellé un suspect. Elle a ensuite placé l'individu en garde à vue.

Deux atteintes physiques envers des arbitres ce week-end

La rencontre fut interrompue pendant environ 45 minutes après ce geste. Elle a repris et s'est achevée presque normalement, par la victoire de Saint-Etienne sur le rival lyonnais (2-1). A ce propos, "la Fédération exprime sa solidarité envers Mehdi Rahmouni et l’ensemble du corps arbitral qui vient de subir deux attaques de ce genre dans le week-end, après celle perpétrée à l’occasion de Quevilly Rouen Métropole - FC Rouen, en National."

La FFF s'insurge et regrette cette "atteinte à l’intégrité physique et morale des arbitres qui méritent respect et considération." Elle appelle ainsi "l’ensemble des acteurs du football à un comportement éthique et responsable." Mais une question se pose alors, pourquoi l'affiche a-t-elle repris après un tel acte ? Là encore, le monde du ballon rond aimerait avoir des éclaircissements.