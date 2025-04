ASSE - OL (2-1) : toujours aucune réaction de la LFP

Plus de douze heures après l'interruption du match entre l'ASSE et l'OL pour le jet d'une pièce sur l'arbitre assistant, la LFP est toujours muette.

Toujours pas un mot. Arrêté un peu après 21h30 dimanche, le derby entre l'ASSE et l'OL s'est finalement achevé à 23h25 en raison d'une interruption de plus de 40 minutes. La cause de cet arrêt ? Le jet d'une pièce par un supporter sur l'arbitre assistant de François Letexier, Mehdi Rahmouni. Un incident qui n'est pas sans rappeler l'épisode de la bouteille d'eau sur Dimitri Payet un soir de choc entre l'Olympique lyonnais et Marseille en 2021.

LFP, syndicat des arbitres, silence radio

Sauf que lors de ce triste événement, la rencontre n'avait pas repris, que le club rhodanien avait perdu un point et que le duel s'était disputé à huis clos. A Geoffroy-Guichard, rien de tout ça. L'officiel visé, après "avoir pris du Doliprane", comme l'a précisé le délégué de la partie, a retrouvé son rôle, et l'affiche est allée à son terme presque normalement.

Mais plus de douze heures après les faits, toujours aucune communication de la part de la Ligue. Elle qui souhaite instaurer le zéro tolérance lorsqu'il est question de violences envers les arbitres ne semblent pas s'émouvoir plus que cela de ce geste, certes sans gravité, mais symboliquement inacceptable. Il en est de même pour les pouvoirs publics.

Quid de la jurisprudence pour la suite ?

Paulo Fonseca, lors de son coup de sang pareillement à bannir face à Brest, avait vu une meute d'hommes et de femmes politiques, ainsi que de nombreuses institutions, se dresser contre lui. Ici, rien, pas un message officiel, même du syndicat des arbitres. Un grand vide qui laisse place à beaucoup d'interrogations. Pourquoi le match a-t-il repris, même si monsieur Rahmouni allait visiblement assez bien pour poursuivre ? Et surtout, quelle jurisprudence cela va-t-il instaurer pour les prochains actes de ce genre, qui on l'espère, n'arriveront pas, ou le plus tard possible ?

En attendant la commission de discipline de mercredi, qui devrait s'emparer du dossier, il serait de bon ton que la LFP réponde à ces questions. Car au-delà de l'erreur, reconnue par monsieur Letexier lui-même, sur le non carton rouge adressé à Lucas Stassin, ce fait restera comme un point majeur de cette saison de Ligue 1 décidément peu reluisante à bien des égards.