Quatrième avant la 30e journée, l'OL est maintenant sixième après sa défaite à Saint-Etienne (2-1). Le top 4 est à deux longueurs.

Quel impact aura cette défaite à Saint-Etienne dimanche (2-1) ? Nous serons vite fixés, car l'OL terminera son championnat dans quatre rencontres. Après une semaine horrible pour le club à bien des égards, le voilà éliminé en Ligue Europa après avoir atteint les quarts de finale et sixième de Ligue 1. Le revers à Geoffroy-Guichard a fait perdre deux places aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette.

Sixième, ils ont vu tous leurs adversaires directs, ou presque, gagner. Seuls Monaco et Strasbourg (0-0) se sont neutralisés. Actuellement, l'Olympique lyonnais serait qualifié pour la Conférence Ligue. Mais il reste douze points à prendre, et une confrontation contre l'ASM lors de l'avant-dernière journée.

L'Olympique lyonnais à deux longueurs du top 4

Néanmoins, la course à l'Europe nous tiendra en haleine jusqu'au bout. Le septième, le RCSA, compte 51 unités, comme l'équipe de Paulo Fonseca. Le cinquième, Nice, a lieu aussi un bilan de 51 points, mais une meilleure différence de buts que ses deux adversaires. Le top 4, place occupée par Lille, synonyme de Ligue des champions, est lui à deux longueurs. En revanche, le podium s'éloigne, puisque les Monégasques et Marseille ont respectivement trois et quatre unités de plus (54 et 55).

Tout reste à faire donc, mais l'OL aura besoin de se remettre la tête à l'endroit, et sans doute d'apprendre à faire sans Corentin Tolisso. Il reste toutefois le grand perdant de ce week-end, après avoir été l'un des gagnants de la précédente journée. Des montagnes russes à la conclusion encore inconnue, mais qui entraînent aujourd'hui les Rhodaniens dans un sprint très incertain, aussi bien sportivement que financièrement.