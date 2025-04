De Manchester à Saint-Etienne, une semaine en enfer pour l'OL

Entre l'incroyable revers à Manchester jeudi et la désillusion du derby à Saint-Etienne dimanche, l'OL a vécu une effroyable semaine. Elle témoigne de ses limites, bien sûr, mais aussi de faits de jeu malheureusement en sa défaveur.

On a tous connu ces journées durant lesquelles rien ne tourne correctement. Dans ces cas-là, on aurait aimé passer les 24 heures au lit et ne pas les avoir vécues. Pour l'OL, c'est carrément toute une semaine qu'il faudrait retirer du calendrier. Pourtant, celle-ci avait tout pour être alléchante, et elle le fut, mais pas dans le bon sens du terme.

Oubliez tout ce que vous aviez imaginé, puisque rien ne s'est passé comme prévu. De l'invraisemblable défaite 5-4 à Old Trafford pour le quart de finale retour de Ligue Europa, à ce derby tout aussi inouï, les Lyonnais ont traversé des jours bien difficiles.

On pouvait se douter qu'après la désillusion contre Manchester United, alors que les Rhodaniens menaient 4-2 dans la prolongation, repartir seulement 72 heures plus tard sera difficile. Mais l'idée d'affronter le rival stéphanois pouvait être une source de motivation suffisamment puissante pour oublier, le temps de 90 minutes, le cruel scénario anglais.

L'OL a mis trop de temps à rentrer dans ce derby

Il n'en fut rien, puisque les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont eu un gros retard à l'allumage, symbolisé par le but de Lucas Stassin dès la 10e minute. "On va en tirer des enseignements. On a eu un match émotionnellement compliqué à Manchester pour tout le monde. Mais ce n'est pas ça qui nous fait perdre, on était passés à autre chose, on était prêts pour ce derby. Malheureusement, il y a ce premier acte où l'on n'était pas dedans, a déploré Rémi Descamps, qui suppléait Lucas Perri, rentré au Brésil pour assister à l'accouchement de sa femme. C'était un peu mieux en deuxième période."

Entre l'absence du gardien numéro un, celle de Nemanja Matić, blessé à la hanche, et les choix qui se révèlent, après coup, discutables de Paulo Fonseca et du staff, l'OL a foncé dans un mur à Geoffroy-Guichard. Surtout, il a été bien aidé par un arbitrage pour le moins étonnant de François Letexier. Comment qualifier autrement ce revirement lors de la sanction initiale (carton rouge) pour Stassin sur une semelle sur le tendon d'Achille de Corentin Tolisso. D'une exclusion de l'attaquant forézien, nous sommes passés à un simple avertissement, ce qui aura d'énormes conséquences pour la suite.

Stassin, un doublé au goût amer

Car évidemment, la seconde réalisation des Verts fut signée... Stassin. Le Belge a aussi profité de la grande mansuétude de l'arrière-garde lyonnaise, qui a bien trop reculé. L'avant-centre n'aurait certes pas dû être sur le terrain à ce moment-là, mais Moussa Niakhaté et ses partenaires n'avaient pas à lui laisser autant d'espace.

Comme à Manchester, avec l'exclusion peut être un poil sévère de Tolisso, les septuples champions de France ont eu des circonstances défavorables. La reprise de ce choc après le jet d'une pièce sur l'arbitre assistant peu d'ailleurs se discuter. Mais ils se sont également mis eux-mêmes des bâtons dans les roues en commettant bien trop d'erreurs et de fautes. "C'est une défaite difficile à accepter. Notre performance n'a pas été de bonne qualité, notamment en première période. Nous n'avons pas gagné les duels ni les seconds ballons... On n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir gagner ce derby, a reconnu Matthieu Louis-Jean, le directeur technique. C'est un problème qu'on va régler entre nous, avec le groupe."

Cette semaine, l'OL a touché du doigt ses limites

Punis pour ses lacunes et ses limites, le club rhodanien a aussi l'impression que tout tourne (trop) souvent à son désavantage. "Notre deuxième période est plutôt correcte. On joue pas mal, on termine bien la rencontre. Mais je le répète, il y avait trop d'éléments contraires. On peut vraiment se poser des questions. L'OL semble être dans le collimateur, on le ressent comme cela, a confié Jorge Maciel, adjoint de Fonseca. Nous sommes déçus de notre entame de partie, nous n'étions pas au niveau, mais les circonstances ont été terribles. On va lutter pour montrer que dans l'adversité, on sera là."

Désormais sixième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a besoin d'aller chercher le top 4 pour des raisons sportives et financières. Il devra le faire sans Corentin Tolisso. Le meilleur joueur de cette formation sur l'ensemble de la saison pourrait avoir disputé ses dernières minutes à Saint-Etienne. Une image terrible, car il avait retrouvé un niveau de jeu que peu de footballeurs, hors PSG, pouvaient égaler dans le championnat.

"Cette année, on a trop de regrets. Il faut s'arrêter de regretter"

Un nouveau point noir après une semaine qu'il faudra vite balayer pour se tourner vers les deux réceptions à venir, celles de Rennes (26/04) et Lens (04/05). "Quand tu joues un derby, il n'y a pas d'excuse, même si on sait que l'enchaînement pèse. Là, on finit bien, on est compétitifs, ce n'est pas une question physique. On était programmés pour avoir ce type de confrontation de folie, ce type d'ambiance. Cette année, on a trop de regrets. Il faut s'arrêter de regretter, a martelé Maciel. On doit être plus unis, plus collectifs, pour qu'on soit vraiment une équipe sur le terrain, à onze, en pleine santé si les arbitres nous le permettent." Ne s'en remettre qu'à soi-même, espérer que les coups de sifflet ne le pénalisent plus et hausser le curseur de l'exigence, voilà ce que doit faire l'OL pour les quatre dernières sorties.