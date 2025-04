Bien conscient que l'OL avait manqué son rendez-vous avec Saint-Etienne, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, était également remonté contre les nombreux faits de jeu défavorables à son équipe.

Quel est votre ressenti après cette défaite de l'OL à Saint-Etienne (2-1) ?

Jorge Maciel : La première chose, c'est qu'il faut qu'on soit exigeants avec nous-mêmes et on n'était pas au niveau pour jouer un derby en première période. [...] C'est vrai, on était perdus avec et sans ballon, on n'était pas sur le pressing, mais beaucoup de choses se sont passées qui nous ont mis dans une situation bordélique. On agresse un arbitre et il se passe quoi maintenant ? C'est dommage, car les ambiances sont incroyables, mais je veux que les petits puisent venir au stade en sécurité. La rivalité, c'est top, le derby est top, mais il faut avoir du respect pour les gens sur le terrain.

La faute sur Tolisso : "On ne peut pas accepter de telles choses"

Parlez-nous de cette 23e minute, avec ce carton rouge transformé en jaune pour la faute sur Corentin Tolisso...

On ne peut pas accepter de telles choses, tout simplement. C'est une grosse affiche, il y a une décision prise, et l'arbitre revient dessus. Pourquoi ? Qui peut me dire que cette faute ne mérite pas rouge ? A dix contre onze, ce n'était pas le même rapport de forces.

"Certains ne veulent pas qu'on soit dans la course européenne"

Êtes-vous en colère ?

Bien sûr. Dans le football, on doit protéger les joueurs. Comment la Ligue française peut nommer Lucas Stassin homme du match ? C'est très frustrant de voir ça alors qu'il doit être dehors à la 23e minute, c'est ridicule. C'est ça, l'exigence qu'on veut pour la L1 ? On n'était pas au niveau durant le premier acte, mais donner le titre d'homme du match à un joueur qui en a mis un autre hors du terrain, c'est dur. On a compris que certains ne veulent pas qu'on soit dans la course européenne, il y a des situations un peu bizarres.

Avez-vous observé malgré tout des choses positives lors de cette partie ?

Notre deuxième période est plutôt correcte. On joue pas mal, on termine bien la rencontre. Mais je le répète, il y avait trop d'éléments contraires. On peut vraiment se poser des questions. L'OL semble être dans le collimateur, on le ressent comme cela. Nous sommes déçus de notre entame de partie, nous n'étions pas au niveau, mais les circonstances ont été terribles. On va lutter pour montrer que dans l'adversité, on sera là.

Avec nos envoyés spéciaux à Saint-Etienne.