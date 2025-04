ASSE - OL (2-1) : Tolisso a quitté Geoffroy-Guichard en béquilles

Corentin Tolisso (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Obligé de laisser sa place dès la 20e minute après la vilaine faute de Lucas Stassin, Corentin Tolisso pourrait louper plusieurs matchs. Le milieu de l’OL a quitté Geoffroy-Guichard en béquilles.

C’est un coup dur pour l’OL qui pourrait s’étirer jusqu’à la fin de la saison. En plus de laisser ses coéquipiers dès la 20e minute de jeu ce dimanche, Corentin Tolisso pourrait bien manquer les derniers matchs décisifs dans la course à la Ligue des champions. Sorti sur civière en se tenant le genou, le milieu de terrain lyonnais a quitté le stade en béquilles, poussant John Textor à le mettre sur le devant de la scène au moment de s’offusquer de la décision de François Letexier de ne pas donner carton rouge à Lucas Stassin.

Fin de saison à venir ?

Déjà exclu à Manchester United jeudi, Corentin Tolisso aurait certainement aimé vivre une 200e en Ligue 1 sur une autre note que celle vécue dimanche soir à Geoffroy-Guichard. En plus de sa blessure, le milieu a vécu de loin la défaite de son équipe, qui la positionne désormais à la 6e place du championnat, à trois points certes du podium, mais en n’ayant plus son destin entre les mains. Au sein du club lyonnais, la crainte d’une grosse blessure au genou est présente, car plus que la cheville, c’est bien le genou qui aurait tourné sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.