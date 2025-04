Matthieu Louis-Jean ne mâche pas ses mots à l'égard de François Letexier. Selon le directeur technique de l'OL, l'arbitre du derby a été "catastrophique."

De l'un de nos envoyés spéciaux à Saint-Etienne.

Matthieu, quelle est votre réaction à chaud à l'issue de cette défaite à Geoffroy-Guichard ?

Matthieu Louis-Jean : C'est une défaite difficile à accepter. Notre match n'a pas été de bonne qualité notamment en première période. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir gagner ce derby. C'est un problème qu'on va régler entre nous. Maintenant, ce que je veux relever, c'est la faute d'arbitrage qu'il y a pu avoir ce dimanche. Honnêtement, j'ai pu échanger à la mi-temps avec Monsieur Letexier. Je trouve que c'est un scandale ! On a un joueur qui est sorti sur blessure, ça peut être sérieux. On ne sait pas si on va le récupérer avant la fin de la saison.

Encore une fois, il y a une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi la VAR l'appelle pour cette situation qui est claire : c'est carton rouge. Ensuite, il y a l'intégrité physique des joueurs, il faut les protéger. On a un joueur qui va peut-être être out jusqu'à la fin de la saison. L'arbitrage de Monsieur Letexier a été catastrophique.

Vous avez échangé avec M.Letexier, que vous a-t-il dit ?

J'ai essayé de comprendre. Mais pour lui, il n'y a pas faute au-dessus de la cheville que c'est en dessous de la cheville. On voit clairement les images que c'est bien au-dessus de la cheville. Il (Lucas Stassin) appuie puisqu'il y a une torsion du genou. C'est un tacle par-derrière qui est dangereux. J'ai joué au foot, je sais de quoi il s'agit. Il y a clairement rouge. J'ai reçu de nombreux messages et tout le monde me dit la même chose. Il y a une incompréhension totale au niveau de l'arbitrage. À un moment donné, il va falloir se poser sur ce sujet, car ça fait plusieurs fois cette saison.

"On n'a pas mis les ingrédients pour gagner un derby"

Monsieur Letexier va bien regarder les images et pourtant il annule très vite ce carton rouge...

Exactement. Il y a cette problématique-là, mais il y a aussi le fait que la VAR le sollicite. C'est ce qui me dérange. Pourquoi la VAR l'appelle ? Il va falloir que ce sujet soit abordé, car c'est récurrent. Il n'y a pas que nous même si cela nous est arrivé à plusieurs reprises.

D'un point de vue sportif, l'OL n'a pas mis les ingrédients pour remporter ce derby...

Je l'ai dit. On n'a pas fait ce qu'il fallait particulièrement en première période. On n'a pas gagné les duels, on n'a pas été sur les seconds ballons, on n'a pas mis les ingrédients pour gagner un derby. Il va falloir régler ça de notre côté avec le groupe. Mais le fait de jeu (le geste sur Tolisso) change le match, car Stassin marque ce deuxième but et qu'il ne doit pas être sur le terrain. C'est un problème majeur. Monsieur Letexier avec la VAR font partie intégrante de cette décision. (À ce moment-là, Corentin Tolisso passe devant les journalistes avec ses béquilles). Regardez, si ça, ce n'est pas carton rouge, je ne comprends plus au football. On a tous vu les images. Il y a des choses qu'on peut essaye de comprendre, mais ce dimanche, on ne comprend pas. J'espère que l'arbitre va s'expliquer, c'était un match à enjeu. On a l'impression qu'on est un problème.

"Nous sommes en colère"

Vous estimez que les arbitres ne parlent pas assez...

Il n'y a pas d'échange, aucune véritable explication. Il faudrait plus de communication. On peut même dire qu'il y a même parfois une espèce d'arrogance. C'est un problème.

Vous n'avez pas peur d'être sanctionné par rapport à vos propos ?

Écoutez, j'essaie d'être honnête. Oui, je critique, mais j'essaie d'être constructif. Tout le monde peut voir qu'il y a une erreur flagrante d'arbitrage, une erreur avec la VAR. A, eux aussi, de faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête. C'est un problème pour tout le monde pas que pour l'OL.

L'OL a-t-il posé une réclamation ?

Je ne sais pas si on peut poser une réclamation. C'est un fait de jeu, l'arbitre se trompe. Ce dimanche, nous sommes en colères parce que l'erreur est flagrante.

Concernant l'interruption du match, vous souhaitiez reprendre ?

On a suivi la situation. Il y a eu une cellule de crise avec les arbitres et le préfet (de la Loire). Ils ont décidé de reprendre le jeu. On a eu des retours pendant l'échauffement où certains de nos joueurs ont reçu des pièces. On savait que ça allait être tendu. Je ne sais pas s'il fallait reprendre ou pas. C'est tout de même sérieux quand un arbitre prend une pièce sur la tête en plein match.