5-4, des rebondissements, cinq buts dans une prolongation… Il n’en fallait pas moins pour que le quart de finale retour entre Manchester United et l’OL conduise à une pluie de records battus. Une soirée cauchemardesque côté lyonnais, mais historique d’un point de vue statistique.

Le réveil a dû ressembler à une terrible gueule de bois pour la plupart des supporters lyonnais ce vendredi matin entre Rhône et Saône. Il faut dire que le déplacement à Old Trafford avait plutôt une allure de cauchemar bien réel. Alors que l’OL s’est cru qualifié durant la prolongation face à Manchester United hier soir (2-4 à la 110ᵉ minute), les trois buts marqués par les Red Devils ensuite ont fait basculer la rencontre dans l’irrationnel (5-4). Dans une moindre mesure, ce scénario rappelait celui du match face à Brest l’année dernière en Ligue 1. Menés 3-1, les hommes de Pierre Sage s’étaient finalement imposés au bout du temps additionnel sur le score de 4-3. Mais la saison n’est plus la même et la magie n’a pas opéré du bon côté jeudi soir.

Pour autant, dans cette rencontre cruellement folle, les individualités lyonnaises ont brillé, à l’image d’un Rayan Cherki étincelant et qui a cru donner la victoire aux siens. Sa performance et son but lui ont d’ailleurs permis de devenir le premier joueur de 21 ans ou moins à être impliqué dans 12 buts (4 buts, 8 passes décisives) lors d’une campagne de Ligue Europa. Un record battu à l’échelle européenne pour le jeune meneur de jeu lyonnais. Et un autre à l’échelle du club pour son capitaine. Auteur du but du break en prolongation sur penalty, Alexandre Lacazette (19 buts) est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’OL en coupe d’Europe, devant Juninho et ses 18 réalisations.

Un match qui restera dans les livres de la coupe d’Europe

Lorsque l’OL menait 4 buts à 2 durant la prolongation, la rencontre avait déjà basculé dans le spectaculaire, mais n’avait encore rien d’irréel. Elle semblait d’ailleurs promise à mettre en lumière la sublime performance rhodanienne. En effet, jeudi soir, le club lyonnais est devenu la première équipe de l’histoire à inscrire quatre buts face à Manchester United à Old Trafford, en coupe d’Europe. Lorsque l’on s’arrête sur ce chiffre, penser que l’OL ait pu perdre ce match s’avère difficilement compréhensible.

Pourtant, la prestation des Lyonnais les a aussi fait pencher du mauvais côté de l’histoire du football. C’est en effet la première fois qu’un club français subit une défaite sur le score de 5-4 dans une compétition européenne. Pire que cela. L’OL a été éliminé dans une prolongation de coupe d’Europe pour la première fois de son histoire. Des chiffres difficiles à avaler et à digérer. Toutefois, les hommes de Paulo Fonseca n’auront pas le temps d’accuser le coup. Ce dimanche (20h45), Saint-Étienne les attend de pied ferme et souhaitera sans doute leur maintenir la tête sous l’eau.