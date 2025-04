ASSE – OL : Eirik Horneland annonce le forfait de Bouchouari

Eirik Horneland, entraîneur de Saint-Etienne (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

L'OL sera mentalement diminué après sa cruelle défaite à Manchester ce jeudi (5-4). Les Verts pourraient eux voir des éléments importants être absents pour le derby dimanche (20 h 45).

C’est une rencontre à grands enjeux qui se profile ce dimanche du côté de Geoffroy-Guichard. Outre la rivalité qui fera encore rage entre l’AS Saint-Etienne et l’OL, c’est le classement qui devrait aussi trotter dans les têtes des 22 acteurs. Les Verts, 17ᵉ, peuvent revenir à hauteur du barragiste havrais, 16ᵉ, en cas de victoire. Cela leur permettrait d’entrevoir le maintien à quatre journées de la fin. Mais le temps leur est compté et une défaite ou un match nul pourrait déjà presque les condamner, en fonction du résultat des hommes de Didier Digard sur la pelouse du PSG. À l’autre extrémité du classement, les Lyonnais devront se relever du choc subi à Manchester jeudi soir (5 – 4). Une élimination qui sera encore sans doute dans les têtes, mais la victoire sera impérative pour les hommes de Paulo Fonseca tant la pression exercée par leurs adversaires est forte.

Pour ce 126ᵉ derby dans le Forez, l’OL pourrait donc être diminué mentalement. De l’autre côté, les hommes d’Eirik Horneland pourraient, eux aussi, démarrer la rencontre avec une belle épine dans le pied. En effet, à deux jours de la rencontre, le technicien norvégien a acté le forfait de Benjamin Bouchouari en conférence de presse. "Benjamin Bouchouari sera absent pour ce derby. Il a un problème au dos. Malheureusement, dans le pire des cas, il pourrait être forfait jusqu'à l'issue de cette saison".

Stassin et Cardona incertains ?

Il devra également se passer d’Augustine Boakye. Le milieu de terrain ghanéen est blessé et devrait être indisponible jusqu’en fin de saison. Autre absence notable. Celle d’Yvann Maçon. Le latéral stéphanois est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. De son côté, Pierre Cornud est toujours touché à l’aine et demeure incertain. En revanche, Eirki Horneland a laissé planer le doute quant à la participation à la rencontre d’Irvin Cardona et Lucas Stassin. "En ce qui concerne Irvin Cardona et Lucas Stassin, ils ne se sont pas entrainés hier". Coup de bluff ou non ? L’absence du tandem offensif pourrait en tout cas s’avérer préjudiciable pour les Verts tant il porte son équipe à bout de bras depuis le début de saison.