Luis Enrique (PSG) salue la performance de l'OL à Manchester

Interrogé en conférence de presse avant que le PSG ne reçoive le Havre, Luis Enrique a évoqué la rencontre entre Manchester United et l’OL ce jeudi soir (5-4). Un match fou au cours duquel les Lyonnais ont tout de même montré de belles qualités mentales.

Ce sont deux rencontres qui auraient bien pu finir de la même manière. Seulement, le PSG, ou plutôt la jambe de Pacho, en a décidé autrement. Mardi soir, les joueurs de Luis Enrique ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions à Birmingham, face à Aston Villa. Pourtant, ils se sont fait peur lorsqu’ils ont vu les Anglais passer devant au tableau d’affichage (3 – 2) peu avant l’heure de jeu. Les coéquipiers de Youri Tielemans auraient même pu accrocher une prolongation si la frappe de Maatsen n’avait pas été détournée par Willian Pacho au bout des arrêts de jeu. Les choses ont tourné du bon côté pour les Parisiens. Mais on ne peut pas en dire autant pour l’OL. Éliminés par Manchester United jeudi soir, les joueurs de Paulo Fonseca ont toutefois cru se qualifier à dix minutes de la fin de la prolongation.

Mais voilà, la magie du football a opéré et le théâtre des rêves s’est transformé en enfer pour les Rhodaniens. Trois buts encaissés et une victoire 5-4 des coéquipiers de Casemiro, double passeur décisif sur les deux dernières réalisations. Malgré l’effondrement lyonnais, Luis Enrique, entraîneur du PSG, a refusé d’admettre que son équipe avait de meilleures facultés mentales que l’OL. Bien au contraire, ils ont, selon lui, montré à deux reprises qu’ils étaient forts mentalement. "L’OL a fait un match exceptionnel. Ils ont été capables d’égaliser à 2 -2. Puis, il y a eu une expulsion. Ils ont manqué de chance, mais ont quand même su renverser le score à 10 contre 11".

"Un match immense"

Mais le match n’en est pas resté là. Casemiro est venu troubler la belle fête lyonnaise qui se préparait. D’abord en obtenant un penalty sur une faute de Thiago Almada, puis en servant parfaitement Maguire sur le but de la victoire en toute fin de prolongation. Malgré cela, le technicien espagnol du PSG s’est montré élogieux envers l’OL, qui méritait une victoire : "Jeudi, on a vu un match immense entre deux bonnes équipes […] Le football est comme ça, il ne connait pas la justice". Mais l’OL a failli et les joueurs en sont ressortis affectés. Reste à savoir comment ils appréhenderont désormais le 126ᵉ derby qui les attend ce dimanche (20h45) à Saint-Etienne.