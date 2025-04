Ce samedi (13h30, heure française), l’OL féminin jouera sa demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal, à l’Emirates. L’enceinte londonienne sera bien garnie puisque plus de 30 000 personnes sont attendues.

Alors que leur dernière prestation face au Paris FC (22) a été assez fade, les féminines de l’OL devront élever le curseur ce samedi (19/04, 13 h 30). Les joueuses de Joe Montemurro pourraient en effet déjà prendre une option sur la qualification en finale de Ligue des champions. Pour cela, il faudra repartir de l’Emirates Stadium avec un résultat positif. Plus fébrile à l’extérieur, mais intraitable à domicile, Arsenal sera un adversaire piégeux pour les coéquipières de Melchie Dumornay.

Une affluence qui plait aux Lyonnaises

La formation londonienne a remporté tous ses matchs à domicile cette saison en C1. Mieux que cela, les protégées de Renee Slegers ont inscrit 21 buts pour trois petites réalisations concédées en huit rencontres à la maison. Les Rhodaniennes sont donc prévenues. Il faudra se montrer solide dans une enceinte qui réussit bien aux Anglaises. D’autant plus qu’elles seront poussées par un public qui se présentera en nombre à l’Emirates.

En effet, plus de 30 000 spectateurs sont attendus, soit la moitié de la capacité du stade. Une affluence qui n'est pas pour déplaire à Lindsey Horan, comme elle l'a notamment confié à Olympique-et-Lyonnais. "C’est pour cette ambiance et ce genre de match que nous voulons jouer au foot. Ce sera un grand match entre deux des meilleures équipes d’Europe, avec un combat qui ne sera pas que physique, mais aussi très tactique et très technique". Pour rappel, le match retour est prévu le dimanche 27 avril, à 18 heures, au Parc OL.