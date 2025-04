L’OL n’a pas eu assez les crocs contre le Paris FC (2-2)

Comme au match aller, l’OL féminin a buté sur le Paris FC et n'a pas réussi à s’imposer. À une semaine de la demi-finale de Ligue des champions, les Lyonnaises n’ont pas montré une grande assurance.

Il avait prévenu dès jeudi. Comme après chaque trêve internationale, Joe Montemurro redoutait cette rencontre contre le Paris FC. Le seul avantage consistait à ce que ce soit un choc du championnat et que cela allait mettre un peu de piquant à une formation de l’OL déjà assurée de finir première et qui a avant tout la tête à sa demi-finale de Ligue des champions, samedi prochain contre Arsenal. L’entraîneur australien avait vu juste.

Après un break de deux semaines, les Fenottes ont eu de grosses difficultés à se sortir de l’adversité parisienne. Dans une rencontre placée sous le signe du chien, l’OL a clairement manqué de mordant pour s’offrir une victoire tranquille. Après le nul du match aller, la formation lyonnaise avait à cœur de rectifier le tir à la maison, mais a échoué dans son entreprise (2-2).

Une succession d’imprécisions techniques

Avec certains retours tardifs et des temps de jeu disparates entre certaines internationales, Montemurro avait choisi de laisser souffler les joueuses revenues d’outre-Atlantique, hormis Vanessa Gilles. L’ossature était quand même là malgré l’absence de Wendie Renard pour ce qui aurait dû être sa 500e. Mais tout n’a pas tourné rond dans cette rencontre pour l’OL et les signes d’agacement ont été nombreux chez Joe Montemurro. Face à une succession de maladresse technique, les Lyonnaises n’ont jamais porté le danger sur le but francilien. C’est finalement sur un corner que la tête de Damaris a fait mouche au quart d’heure de jeu. Seulement, cela n’a pas libéré les coéquipières d’Eugénie Le Sommer qui ont joué sur un faux rythme tandis que le PFC n’a pas exploité les failles lyonnaises.

Le bijou de Majri

Après une première mi-temps soporifique, les supporters présents dont certains avec leur chien espéraient que le second acte soit d’un autre acabit. Seulement, Clara Mateo, bien lancé par Gaëtane Thiney, a refroidi tout le monde dès le coup d’envoi en égalisant après une relance ratée de Gilles (46e, 1-1). Dans un match haché durant lequel Damaris est sortie sur blessure à l’heure de jeu, Montemurro a tenté d’apporter du sang-frais avec ces changements.

Ça n’a pas forcément découlé sur des actions franches, si ce n’est cette frappe trop croisée de Le Sommer. Et puis dans cette semaine où les tireurs de coup-francs ont été mis à l’honneur, Amel Majri a apporté sa pierre à l’édifice. Une merveille de ballon enroulé, premier poteau dans la lucarne. Mais dans cette soirée sans assurance, le Paris FC a continué à y croire pour égaliser dans le temps additionnel par Bourdieu. Comme à l'aller, l'OL concède le nul et ne se rassure pas avant de se rendre à Londres pour affronter Arsenal.