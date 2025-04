OL - Paris FC : un match de "Wouf" ce samedi à Décines

Afin d’attirer un nouveau public, l’OL et l’un de ses partenaires Kleber ont mis en avant une opération visant à inviter les chiens avec leurs maitres. Une stratégie marketing qui a fait sourire Joe Montemurro.

En annonçant vouloir attirer un peu plus de dix mille spectateurs en moyenne, Michele Kang ne s’attendait peut-être pas à devoir user de chiens pour tenter de séduire les Lyonnais et Lyonnaises. Pourtant, ce samedi soir (21h), il y aura bien des supporters un peu particulier pour encourager les coéquipières de Melchie Dumornay. Avec Kleber, sponsor et partenaire du club, l’OL a lancé l’opération "Match de Wouf" pour la réception du Paris FC. L’opportunité pour les propriétaires de chien de venir avec leur animal de compagnie au stade même si cela concerne avant tout les chiens de catégorie 1 et 2. Au final, près d’une centaine de chiens prendront place dans l’une des zones du Parc OL réservée pour cette opération.

"Si c'est un bon moyen de faire venir des gens..."

L’ambiance devrait donc être assez spéciale au coup d’envoi de ce choc entre le leader et le 3e du championnat. Cela a en tout cas fait sourire Joe Montemurro au moment d’apprendre que des chiens seraient présents en tribune. "Est-ce que j’aurais le droit de les faire entrer sur le terrain si j’ai besoin de faire des changements ? Je n’ai jamais vu de chiens aboyer sur un coach, ils seront là pour nous encourager, ça sera sympa. Je ne suis pas forcément bon en technique de marketing, mais si c’est un bon moyen de faire venir les gens et faire connaitre notre équipe, pourquoi pas !"

À quelques heures du match, le succès restait quand même limité puisqu’une affluence d’un peu plus de 3000 spectateurs était attendue.