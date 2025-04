Auxerre s’avance sans complexe face à l’OL

Avec un maintien quasiment assuré, l’AJ Auxerre va vivre six derniers matchs tranquilles en Ligue 1. Au moment de recevoir l’OL ce dimanche (20h45), les Bourguignons n’affichent pas de complexes.

Dans quel état d’esprit seront les joueurs lyonnais dimanche soir à l’Abbé-Deschamps ? Coincé au milieu de la double confrontation contre Manchester United, le déplacement à Auxerre a tout du match piège dans la course à la Ligue des champions. Abordable sur le papier, il représente aussi tout ce qui pourrait être un caillou dans les chaussures rhodaniennes. En s’imposant à Rennes lors de la dernière journée, l’AJ Auxerre a presque assuré son maintien, même si cela n’est pas encore officiel. Mais avec une 10e place et 38 points au compteur, les Bourguignons peuvent voir venir. La réception de l’OL sera donc une affiche de gala dimanche. "On va jouer ce match pour montrer nos qualités. Est-ce que ça suffira pour prendre des points ? Je ne sais pas", a déclaré Christophe Pélissier vendredi en conférence de presse.

"L'OL a été très bon contre Manchester United"

Libéré par la pression du maintien, l’AJA n’a plus la pression du résultat et ce sont donc des Auxerrois sans complexe qui vont se présenter face à Paulo Fonseca et son groupe. De quoi créer des problèmes à l’OL ? Devant son écran de télévision jeudi soir, Pélissier a malgré tout trouvé son adversaire "très bon, comme depuis quelques semaines. On connait leur qualité individuelle et leur puissance devant. On parle de notre dynamique, mais la leur est très bonne aussi. Ils sont revenus dans la course à la Ligue des champions. On affronte un adversaire redoutable, mais ça, on le sait déjà, mais on est difficile à jouer aussi (sourire)."

Dans un stade à guichets fermés, Auxerre aura à cœur de livrer une grosse performance pour définitivement assurer ce maintien dans l’élite.