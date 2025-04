Auxerre - OL : un stade plein et 900 supporters lyonnais

Ce dimanche, l’OL se déplace à Auxerre pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les Lyonnais évolueront dans un stade à guichets fermés avec un soutien venu du Rhône.

Les lendemains de soirée européenne sont toujours difficiles à appréhender, encore plus quand ils concernent un quart de finale de Ligue Europa. Après le nul (2-2) contre Manchester United à Décines et en attendant le retour à Old Trafford jeudi prochain, l’OL se déplace dimanche (20h45) à Auxerre. Un match forcément compliqué à gérer, mais pourtant très important dans la course à la Ligue des champions. Mais entre un Monaco - Marseille et un Strasbourg - Nice ce samedi, l’OL a une très belle opportunité de remonter sur le podium en cas de succès en Bourgogne.

900 Lyonnais avant le déplacement en masse à Manchester

Il faudra faire le travail avec une équipe qui devrait se retrouver largement remaniée après l’énergie dépensée jeudi en Ligue Europa. Pour se donner un peu plus de force, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront compter sur une forte présence lyonnaise à l’Abbé Deschamps. En attendant le déplacement à Manchester, un peu moins d’un millier de supporters prendront place dans le parcage visiteurs en Bourgogne. Un nouveau soutien populaire important pour l’OL alors que le stade auxerrois sera à guichets fermés pour cette affiche de gala un dimanche soir.