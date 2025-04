Alors que les joueuses de l’OL s’apprêtent à disputer une nouvelle demi-finale de Champions League face à Arsenal, DAZN a décidé de renforcer son dispositif éditorial pour la suite de la compétition.

À trois rencontres de la fin de la phase régulière de Première Ligue, les féminines de l’OL ont déjà assuré leur billet pour les play-offs. Une hégémonie qui se poursuit en France et un 18ᵉ titre en ligne de mire. À l’échelle nationale, la domination rhodanienne est sans conteste. Pour autant, en Ligue des champions, la situation a quelque peu changé. Sur les quatre dernières éditions, le FC Barcelone a remporté la compétition à trois reprises. De quoi relancer la compétitivité au plus haut niveau du football féminin tant les Catalanes deviennent les grandes protagonistes de la C1.

En réponse à cet intérêt grandissant, la plateforme de diffusion DAZN a fait le choix de renforcer son dispositif éditorial, à l’occasion de la demi-finale des Fenottes face à Arsenal les 19 et 27 avril prochain. Pour cela, Romain Balland, envoyé spécial, sera accompagné d’une consultante de la team DAZN. Il commentera les deux rencontres, à l’Emirates Stadium et au Parc OL. En outre, l’autre demi-finale opposant Barcelone à Chelsea sera également diffusée gratuitement et en exclusivité sur DAZN, tout comme la finale.

Retrouver le sommet de l’Europe

À l’OL, l’optimisme est de mise. Les joueuses de Joe Montemurro ont su se montrer solides face au Bayern Munich en quart de finale. Néanmoins, les Rhodaniennes se savent attendues. C’est à ce stade de la compétition que le défi est de plus en plus relevé. Elles pourraient d'ailleurs retrouver leur rival barcelonais en finale. Avant cela, il faudra bien négocier la double confrontation face aux Gunners, tombeuses du Real Madrid en quart de finale (3 – 2 au total).

En pleine trêve internationale, la forme des joueuses sera essentielle au moment d’aborder ce sprint final. Montemurro a déjà vu trois joueuses revenir en Rhône et Saône depuis le début de cette fenêtre. Blessées, Wendie Renard et Kadidiatou Diani ont déclaré forfait avec les bleues. L’Australienne Ellie Carpenter, touchée, a également quitté le rassemblement des Matildas. Trois mauvaises nouvelles qui pourraient avoir un impact sur les futures performances de l’OL.