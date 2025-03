Kadidiatou Diani lors d’OL féminin – Bayern Munich (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Entrée à la 64e minute de jeu contre Fleury, Kadidiatou Diani n’a pas pris la direction de Paris ce lundi. Souffrante d’une commotion cérébrale, l’attaquante de l’OL est forfait avec les Bleues.

Elle a été l’une des grandes actrices de la victoire contre le Bayern Munich mercredi dernier. Après son doublé de passes et son but contre le club munichois, Kadidiatou Diani a remis ça dimanche en fin d’après-midi contre Fleury. Sur le banc au coup d’envoi, l’attaquante est entrée en jeu à la 64e à la place de Melchi Dumornay. Si la LFFP a choisi de ne pas lui attribuer le quatrième but de l’OL, l’attaquante a malgré tout fait preuve d’impact en poussant la défense francilienne à la faute. Une belle semaine qui ne s’est pas terminée comme Diani l’aurait espéré.

Remplacée par Melvine Malard

En effet, ce lundi, la Fédération française de football a annoncé le forfait de la Lyonnaise pour les deux matchs de Ligue des Nations des Bleues. L’attaquante internationale de l’Olympique lyonnais souffre d’une commotion cérébrale. Face au protocole mis en place pour ce genre de situation, les staffs médicaux de l’OL et de la sélection ont choisi de laisser Diani au repos. Elle est remplacée par Melvine Malard, ancienne de l’OL et aujourd’hui à Manchester United, initialement appelée pour évoluer avec les U23 françaises.