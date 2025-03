OL Académie : week-end mi-figue mi-raisin pour les féminines

Seules équipes à jouer ce week-end au sein de l’OL Académie, les féminines lyonnaises ont connu des résultats mitigés.

Le titre de championnes de la poule B de D3 s’envole petit à petit pour la réserve de l’OL féminin. Ayant fait la course en tête pendant une bonne partie de la saison, les Lyonnaises marquent le pas ces dernières semaines. À la lutte avec Grenoble, elles ont laissé le club isérois prendre la tête il y a deux journées. Ce n’est pas le résultat de dimanche qui a arrangé les affaires rhodaniennes. Opposées à Nîmes, pourtant en bas de tableau, les joueuses de Julien Perney ont déjoué et se sont inclinées 4-3 à la maison.

Après avoir mené par deux fois en première mi-temps grâce à Soleina Chennouf (3e) et Isaline Di Rienzo (17e), l’OL est malgré tout rentré contrarié à la pause (2-2). Ce sont finalement les Nîmoises qui ont fait la course en tête au retour des vestiaires avec un but à la 54e. Di Rienzo a eu beau égaliser de nouveau, Nîmes a repris l’avantage dans la foulée. Avec ce revers, la réserve de l’OL accuse désormais cinq points de retard sur Grenoble.

Les U19 peuvent encore y croire

Si la réception nîmoise a été compliquée pour la réserve, le déplacement à Paris a été bien plus joyeux pour les U19 féminines. Distancées dans la course au titre avant le match, les joueuses de Vincent Mendes ont repris un peu espoir en allant s’imposer 2-0 chez le leader qu’est le PSG. Le doublé de Leila Wandeler en deux minutes (86e et 87e) permet à l’OL de revenir à quatre points de Montpellier, futur adversaire des Lyonnaises, et six du club parisien. Il faudra un sacré concours de circonstances pour voir les jeunes Fenottes soulever un quatrième trophée de suite, mais à quatre journées de la fin, l’espoir reste permis.