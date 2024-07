L’OL dévoile les nouveaux staffs de la réserve féminine et des U19

Ce mercredi, l’OL a communiqué les nouveaux staffs pour la réserve féminine et les U19 pour cette rentrée. Julien Perney remplace notamment Antoine Capinielli, parti du côté du LOSC.

Mardi, nous vous annoncions que des changements allaient intervenir au sein de la section féminine de l’Académie. Non pas à la tête de la direction puisque LaurieDacquigny conserve son rôle de directrice, mais dans la composition des staffs de la réserve et des U19. Avec le départ d’Antoine Capinielli du côté de Lille pour être adjoint des U19 masculins, l’équipe réserve de l’OL n’avait plus de coach. Joé Labiani, entraîneur des U19 féminines, allait-il prendre la relève dans une sorte de continuité ? La réponse est non, puisque le club a communiqué la nomination de Julien Perney comme entraîneur principal. Ce dernier arrive en provenance de Chambéry et sera assisté par Labiani, qui grimpe malgré tout d’une catégorie.

Fréchet quitte son poste de responsable technique

Orphelines de leur coach avec qui elles ont remporté plusieurs titres de championnes de France, les U19 féminines auront donc un nouvel entraîneur à la reprise. Comme annoncé par nos soins, Vincent Mendes, qui officiait avec les U17 masculins à Villefranche, prend les rênes de la catégorie avec Yanis Guellil comme adjoint. À noter également que l’organigramme féminin de l’Académie évolue malgré tout puisque Joël Fréchet, figure du club, quitte ses fonctions de responsable technique après deux années dans ce rôle.