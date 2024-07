Sankt Pauli - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Corentin Tolisso et Lucas Perri avant OL – Chassieu (crédit : David Hernandez)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la troisième rencontre amicale de l’OL contre l’équipe allemande du FC Sankt Pauli ce mercredi.

Avant-match

Une opposition amicale pour mettre fin à dix jours de stage. Ce mercredi, l’OL termine son périple en Autriche avec un match contre le FC Sankt Pauli. Les deux formations sont d’ailleurs sur la même stratégie puisque les Allemands sont, eux aussi, présents dans les Alpes autrichiennes depuis le 15 juillet et reprendront la route d’Hambourg jeudi comme les Lyonnais. Toutefois, cette rencontre ne sera pas qu’un simple cadeau d’au-revoir à la province d’Inns ce mercredi. En mettant un terme à ce stage, Pierre Sage souhaite voir quelques avancées dans le jeu de son équipe et ne va pas hésiter à monter le temps de jeu de certains éléments. L’OL va attaquer un nouveau cycle de sa préparation et cela commence dès ce mercredi.

Pour affronter Sankt Pauli, l’entraîneur lyonnais va devoir une nouvelle fois composer sans Ernest Nuamah. Touché contre Chassieu-Décines, l’ailier est en reprise progressive et l’heure n’est donc pas à prendre de risques inutiles. D’autant plus que les Lyonnais vont observer une phase de repos à leur retour à Lyon jeudi. Pour le reste, les vingt-deux autres joueurs sont à disposition, même si ce troisième rendez-vous de l’été va coïncider avec des temps de jeu bien différents, au contraire des deux premiers.

À quelle heure se joue Sankt Pauli - OL ?

Devant initialement jouer un premier amical dans la journée, le FC Sankt Pauli a finalement annulé son opposition contre Belupo à midi. Le match contre l’OL à 18h du côté de Shwaz sera donc le seul pour le promu allemand. Pour les Lyonnais, la tenue de cette rencontre se situe à une demi-heure de leur camp de base depuis dix jours.

Sur quelle chaîne regarder Sankt Pauli - OL ?

Comme pour les deux premiers amicaux de cet été, OLPlay a l’exclusivité de la diffusion de ce Sankt Pauli - OL. Il faut donc être abonné à la chaîne du club pour pouvoir suivre la troisième sortie des coéquipiers de Saïd Benrahma. La prise d’antenne est fixée à 17h30.