Contre Sankt Pauli, l’OL en termine avec son stage en Autriche

Clinton Mata et Adryelson lors d’OL – Chassieu-Décines (crédit : David Hernandez)

En Autriche depuis neuf jours, l’OL va refermer le chapitre de son stage avec un amical contre le FC Sankt Pauli ce mercredi (18h). Un nouveau virage dans la préparation avant de retrouver Lyon jeudi.

Ils auront eu juste le temps de passer sous la douche pour être opérationnels afin d’observer les débuts de leurs coéquipiers avec l’équipe de France olympique. Ce mercredi, les joueurs de l’OL terminent leur stage en Autriche avec un troisième amical dans cette pré-saison estivale. À Schwaz, les Lyonnais affrontent le FC Sankt Pauli à 18h avec une volonté de refermer la page autrichienne de la meilleure des manières. En attendant le retour sur Lyon jeudi, Pierre Sage et tout le groupe rhodanien vont en finir avec ces neuf jours de stage plus qu’intenses.

Si le week-end a permis de décompresser un peu avec des activités de cohésion de groupe, le reste des séances a été doublé et c’est une bonne dizaine de jours de travail qui va se refermer ce mercredi contre le promu en Bundesliga. Il sera encore trop tôt pour tirer des conclusions, cependant, ces trois rendez-vous estivaux vont plonger l’OL dans une nouvelle phase de sa préparation.

Un turnover bien plus restreint désormais

Au moment de la reprise, Pierre Sage avait planché sur trois semaines pour voir ses joueurs être dans une optimisation physique, afin de pouvoir passer vraiment à la seconde phase du travail. Ces trois semaines, les coéquipiers de Corentin Tolisso les franchiront d'ici à quelques jours. Mais avec un peu de repos bien mérité au retour à Lyon, on peut dire que l’OL en a fini avec son premier cycle. La rencontre contre le FC Sankt Pauli doit donc montrer une évolution dans le jeu, mais aussi l’impact physique. Dans cette logique, ce troisième amical n’a pas pour but de continuer les jeux de chaises musicales pendant les 90 minutes.

Quand la victoire contre Chassieu-Décines (7-0) s’était découpée en six fois quinze minutes, l’opposition contre le WSG Tirol avait vu Pierre Sage offrir 45 minutes de suite à chacun de ses joueurs, hormis Moussa Niakhaté qui avait enchaîné. Ce mercredi, cinq jours après le deuxième succès de l’été, l’entraîneur lyonnais va aller plus loin dans sa réflexion. Le turnover sera bien moins présent, avec certainement des joueurs qui monteront jusqu’à une heure de jeu, laissant ensuite les miettes aux remplaçants. Toutefois, il ne sera pas surprenant de voir des joueurs disputer l’intégralité de la rencontre, ce qui veut dire que les temps de jeu seront disparates et pourront donner un premier aperçu de qui part avec une longueur d’avance en vue de la reprise de la Ligue 1.

Poursuivre l'acheminement vers le 4-4-2

Contre le St. Pauli, Pierre Sage ne devrait pas encore compter sur Ernest Nuamah qui a seulement repris l’entraînement dimanche, de façon plus ou moins collective. Il faudra donc patienter pour savoir si le Ghanéen peut se fondre dans le 4-4-2 qu’aimerait mettre en place son coach. Après un premier essai le 19 juillet, Sage va retenter l’expérience bien que mitigée contre le WSG Tirol notamment dans l’entrejeu. Mais, avec l’arrivée de Georges Mikautadze, le technicien de 45 ans veut avoir le maximum de cordes à son arc pour surprendre son adversaire.

Estimant que le 4-3-3 était un système plutôt maitrisé, le staff technique veut profiter de cette préparation pour inculquer un maximum d’automatismes aux joueurs dans un nouveau dispositif. En attendant les retours de Mikautadze et Mangala la semaine prochaine à l’entraînement, Pierre Sage veut avant tout pousser ses joueurs à s’habituer à toutes les contraintes et possibilités que peuvent offrir différents systèmes. Car ces tests ne doivent pas être sans lendemain pour le coach lyonnais. L’OL a bien travaillé depuis trois semaines, mais le chemin reste encore long.