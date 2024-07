Ce mercredi (21h), l’équipe de France olympique fait son entrée en lice dans les JO 2024 contre les États-Unis à Marseille. Interrogé sur l’accueil, Alexandre Lacazette espère que le public marseillais fera la part des choses entre sélection et club.

C’est le grand jour. Après des années de préparation, les Jeux olympiques de Paris vont officiellement débuter ce mercredi soir avec le début du tournoi de foot masculin. Pendant que leurs coéquipiers de l’OL disputeront un troisième amical contre le FC Sankt Pauli (18h), Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Johann Lepenant (en tribunes) entameront leur aventure olympique. Le premier rendez-vous est fixé à Marseille face aux États-Unis (21h).

Après une longue préparation plutôt réussie (deux victoires et un nul), les joueurs de Thierry Henry espèrent démarrer de la meilleure des manières devant leur public. Un public marseillais qui saura faire la différence entre la sélection olympique et les antagonismes de club ? Lacazette l’espère, lui qui assure être "français, je ne suis pas lyonnais, durant la compétition".

"On représente la France avant tout"

La venue de l’équipe de France, que ce soit à Marseille ou tout autre stade, a généralement entraîné des sifflets. Ces derniers visent des joueurs dits de clubs rivaux, mais le capitaine français "espère une grosse ambiance au Vélodrome". De son côté, Thierry Henry a profité de cette sortie médiatique de veille de match pour lancer un message aux supporters qui seront présents dans l’enceinte ce mercredi. "Blague à part, c’est super important et je veux lancer un message. Là on est en équipe de France, donc on représente l’équipe de France. À un moment donné, il va falloir être français demain (mercredi) et supporter l’équipe. Tout simplement."

Dans sa quête d’un or olympique, la France aura besoin de tout un peuple derrière elle.