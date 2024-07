OL - JO 2024 : Lepenant va vivre "un grand rêve"

Dimanche en fin d’après-midi, Johann Lepenant a appris qu’il était convoqué par Thierry Henry pour participer aux JO 2024 avec l’équipe de France. Le jeune milieu de terrain sera néanmoins réserviste.

Après la décision de Chelsea, qui a rappelé Lesley Ugochukwu, Thierry Henry a dû improviser. Le sélectionneur de l’équipe de France olympique a ainsi choisi Johann Lepenant, qui avait déjà joué avec les Espoirs. C’était d’ailleurs lors d’un match international que le jeune homme de 21 ans s’était gravement blessé au genou en novembre 2023. En Autriche depuis près d’une semaine, le joueur de l’Olympique lyonnais a raconté les dessous de sa convocation au micro de la chaîne de son club.

"On rentrait de randonnée avec l’équipe, le coach m’a appelé et m’a dit de descendre. J’ai cru que j’avais fait une bêtise", indique ironiquement l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Néanmoins, "une fois arrivé en bas, il (Pierre Sage) m’a annoncé que l’équipe olympique les avait appelés pour que je puisse les rejoindre et participer aux JO", a poursuit ensuite le numéro 24 lyonnais.

"C’est une grande fierté"

Être appelé pour jouer aux Jeux olympiques, "c’était un objectif avant ma blessure", confesse Johann Lepenant. "C’est un grand rêve qui se réalise" pour lui qui a très peu joué la saison passée. Le natif de Granville a "hâte d’y aller", cependant il manquera le reste de la préparation avec l’OL, lui qui avait inscrit un doublé face à Chassieu-Décines. Même s’il est appelé en tant que réserviste, le milieu défensif assure qu'il souhaite "pleinement profiter de ce moment et tout donner, quoi qu’il arrive".

Il va "rejoindre directement l’équipe de France à Aix-en-Provence" ce lundi, puisque les Français disputeront leur premier match de la compétition face aux États-Unis, dès mercredi à Marseille. D’ailleurs, deux joueurs qu'il connait bien pourront l’accueillir, car Alexandre Lacazette et Rayan Cherki font déjà partie du groupe.