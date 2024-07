OL : "Il n’y a pas de cadeau dans un derby", pour Benrahma

Actuellement en stage en Autriche, l’OL prépare avec sérieux sa reprise de la Ligue 1. Au programme de ce nouvel exercice, le derby contre l’AS Saint-Étienne.

Du vert, ce n’est pas ce qu’il manque dans la région d’Innsbruck depuis une semaine. Cela fait maintenant sept jours que Pierre Sage et ses joueurs ont posé leurs valises en Autriche pour un premier stage estival. Au milieu de la verdure autrichienne, l’OL se prépare au mieux pour attaquer la saison 2024-2025 de la meilleure des façons et ne pas revivre le traumatisme de l’exercice précédent et de cette recherche d’une première victoire. Cela avait duré des mois et un déplacement à Rennes le 12 novembre 2023. Un an plus tard, cette date coïncidera presque jour pour jour avec le retour du derby entre l’OL et l’AS Saint-Étienne.

La programmation n’est pas encore pour tout de suite, mais l’opposition régionale au Parc OL se tiendra le week-end du 10 novembre. Une date entourée par les supporters des deux camps, mais aussi par les joueurs, qu’ils soient de Lyon ou non. "On en a déjà parlé, mais rapidement. On m’a dit que c’était incroyable, mais pas encore vraiment dans les détails, a avoué Saïd Benrahma dimanche dans un live organisé par le club avec les supporters. C’était l’année dernière, donc on ne savait pas encore s’ils seraient en Ligue 1. J’espère juste qu’on va les tuer (rires)."

Benrahma : "Je sais que c'est chaud"

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, en attendant de connaître les avenirs de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, l’OL peut compter sur ses Gones pour faire passer le message de l’importance d’une confrontation contre les Verts. Seulement, la réputation de ce derby a dépassé les simples frontières rhônalpines et Benrahma est déjà dans les starting-blocks. "On veut gagner les deux matchs aller et retour. Je n’ai encore jamais connu ce derby, donc j’ai hâte de voir comment c’est. Je sais que c’est chaud, donc j’attends ça avec impatience parce que déjà ça a une saveur, c’est quelque chose et on va tout faire pour gagner les deux matchs, il n’y a pas de cadeaux." Avant de penser au derby, il y a un début de saison à ne pas rater.