OL : premier but depuis février pour Maxence Caqueret

Buteur vendredi face au WSG Tirol, Maxence Caqueret a retrouvé le chemin des filets. Il n'avait plus marqué depuis février, à Montpellier.

Il ne se retrouve pas souvent dans ce genre de situation. Vendredi, Maxence Caqueret s'est présenté seul face au gardien du WSG Tirol, quelques secondes seulement après l'égalisation autrichienne. La balle du 3-2 au bout du pied, le capitaine de la deuxième période n'a pas tremblé. Faisant preuve de sang-froid, il a parfaitement ajusté le portier adverse, permettant au final à l'OL de l'emporter.

Deux buts en 2023-2024

S'il est amené à évoluer bien plus haut sur le terrain depuis quelques mois maintenant, le milieu de terrain n'est pas devenu un "serial buteur" pour autant. Il y a du mieux statistiquement au niveau des passes décisives (trois l'an passé, sept en 2022-2023), mais il ne compte par exemple que deux réalisations la saison dernière.

Avant de trouver la faille le 19 juillet contre le club tyrolien, le joueur de 24 ans, qui pourrait partir cet été, n'avait plus marqué depuis le 11 février. On se rappelle néanmoins que son but à Montpellier (1-2) avait là aussi donné la victoire à son équipe, d'une frappe sublime sous la transversale. Un résultat qui fait partie des tournants lyonnais ayant conduit à la 6e place en Ligue 1.