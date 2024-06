Maxence Caqueret célébrant son but avec Clinton Mata lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Sa seule réalisation de la saison. Maxence Caqueret, grâce à sa frappe face à Montpellier en février, a été désigné plus beau but par les supporters.

Alexandre Lacazette avait plus de choix, mais c'est finalement un homme à une seule réalisation sur l'exercice 2023-2024 qui remporte la mise. Jeudi, l'OL a mis en ligne sur ses réseaux sociaux et son site Internet un sondage pour désigner le plus beau but de la saison, championnat et Coupe de France confondus.

En course, le capitaine lyonnais pour sa reprise à bout portant contre Brest lors du succès fou (4-3), Saïd Benrahma et Gift Orban pour leurs actions décisives face à Lille dans les victoires 4-3 et 2-0. On retrouvait aussi Jeffinho, à la conclusion d'un beau mouvement collectif à Monaco (0-1) et Maxence Caqueret pour sa frappe du gauche parfaitement placée à Montpellier (1-2).

Un crochet du pied droit, une frappe du gauche

C'est ce dernier enchaînement qui a largement remporté les suffrages des fans, avec 58% des votes sur un total de 1.448, devant Benrahma (15%) et Lacazette (14%). Il faut dire que cette tentative était assez inattendue de la part du milieu de terrain, et surtout, elle récompense une action individuelle de classe, avec un crochet pour éliminer le défenseur, puis un tir touchant la barre avant de rentrer. Elle permet aux Rhodaniens de l'emporter 2 à 1 dans une rencontre difficile dans l'Hérault.