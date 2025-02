Dimanche après-midi, Montpellier s’est incliné face à l’OL à domicile (1-4). Jean-Louis Gasset estime que son équipe a avant tout payé ses entames ratées.

Une nouvelle défaite pour Montpellier, avec de nombreux buts encaissés. Effectivement, c'est dimanche après-midi que les Montpelliérains ont reçu l'OL lors de la 22e journée de Ligue 1. Suite à une première période qui a vu un score à parité en raison du jeu plutôt lent des deux formations, les Lyonnais ont accéléré la cadence lors de la seconde mi-temps. Score final 4-1 en faveur des hommes de Paulo Fonseca. Un résultat plutôt logique d’après Jean-Louis Gasset. "Lyon est une équipe européenne, qui n'est pas usée, elle a eu la maîtrise technique, et le match a été très dur. On va passer sur Lyon, et se focaliser sur la suite."

"On est revenu dans le match après le premier KO"

Lanterne rouge du championnat, le MHSC pouvait malgré tout nourrir quelques regrets à l'issue de cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1. Malgré l'ouverture du score précoce de Georges Mikautadze, les coéquipiers de Jordan Ferri sont "revenus dans le match, on a égalisé et inquiété cette équipe, suite au premier petit KO." Seulement, comme en première mi-temps, la formation héraultaise a été punie par son manque de concentration. "Quand on fait des entames de mi-temps comme ça, et autant d'erreurs défensives, c'est dur de gagner un match. Le début de la seconde période a été trop dur. C'est difficile d'exister ensuite", a déclaré Jean-Louis Gasset.

Avec David Hernandez à Montpellier.