OL : Fonseca ne veut pas "sous-estimer" Montpellier

Ce dimanche, l’OL se déplace dans le sud de la France pour affronter Montpellier en Ligue 1. Avant ce match, Paulo Fonseca ne préfère pas sous-estimer son adversaire.

Pour le compte de la 22ᵉ journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Montpellier. Une rencontre plus qu’importante pour les Lyonnais. Effectivement, suite à leur triomphe contre Reims (4-0) le week-end dernier, les Rhodaniens aspirent à instaurer une dynamique positive dès dimanche (15h) contre le MSHC. De plus, après le faux pas de nombreux de leurs concurrents, les joueurs de l’OL espèrent toujours atteindre une place qualificative pour la Ligue des champions. Ce week-end, les Lyonnais seront opposés à la lanterne rouge du championnat. Et pour Paulo Fonseca, ce match sera loin d'être simple.

Fonseca avait regardé OL - Montpellier

En effet, avant ce déplacement sur les terres de feu Louis Nicollin, le technicien de l'OL se montre très élogieux envers le MSHC. Il estime que cette rencontre sera très difficile. "Ce sera un match difficile. Il y a un mois, on a joué contre eux. C’est l’un des premiers matchs que j’ai regardés de l’OL, rappelle-t-il. On a vu beaucoup de fortune chez eux lors de ce match. Ils ont très bien joué chez nous, avec de nombreuses occasions pour marquer. On a gagné à la dernière minute."

"C’est une équipe très agressive et dangereuse en transition"

L'OL qui a certes largement gagné le week-end dernier contre Reims (4-0) devra faire face à une autre adversité dans l'Hérault. On doit faire attention. Ils ont réalisé de bons résultats contre de grandes équipes (Monaco, Lille, Nice), indique Paulo Fonseca. Ce sera un match difficile, car c’est une équipe très agressive et dangereuse en transition. Nous devrons donc faire attention et avoir une bonne attitude pour ce match." On l'aura compris, Alexandre Lacazette et ses partenaires sont prévenus.