Ernest Nuamah lors d’OL – Ludogorets (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Titulaire au côté de Georges Mikautadze ces derniers temps, Ernest Nuamah en dit plus sur sa relation avec le Géorgien.

Ernest Nuamah, qui était annoncé sur le point de partir et très sollicité par divers clubs comme Everton, enchaîne les matchs. Utilisé aussi bien à droite qu'à gauche, le Ghanéen ne fait pas de distinction. "On a l'habitude de me voir sur le côté droit, assure-t-il. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je joue aussi sur la gauche. Je l'ai déjà fait par le passé."

"Cela fonctionne avec Lacazette et Mikautadze"

Ces dernières semaines, l'attaquant de l'OL a évolué plus souvent au côté de Georges Mikautadze que d'Alexandre Lacazette. Mais pour lui, son entente fonctionne aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. "Ce sont tous les deux de très bons joueurs. Lacazette a son style de jeu, Mikautadze a le sien aussi. Cela fonctionne bien avec les deux", raconte Ernest Nuamah.

"L'esprit d'équipe"

Quoi qu'il en soit, une connexion s'est donc construite au fil du temps entre le Ghanéen et le Géorgien. "On a une très bonne relation sur le terrain et en dehors. C'est un ami, indique le joueur de 21 ans. Sur le terrain, ça se passe très bien. Il y a une confiance mutuelle, il y a un esprit d'équipe. C'est très important pour le bien de l'équipe." Effectivement, c'est par le collectif que l'OL s'affirmera.