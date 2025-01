Auteur d’une prestation assez convaincante, Ernest Nuamah a inscrit son premier but en Ligue 1 cette saison. Il n’avait plus marqué en championnat avec l’OL depuis avril dernier.

Il a enfin retrouvé le chemin des filets. Après de nombreux mois sans marquer en Ligue 1, Ernest Nuamah a inscrit son premier but en championnat cette saison et le seul but de la rencontre du côté de l’OL face au FC Nantes (1-1). Annoncé sur le départ et même courtisé par de nombreux clubs tels qu’Everton, le Ghanéen a montré un visage bien plus séduisant que ses récentes sorties avec la formation de Pierre Sage. Est-ce sa titularisation sur le côté gauche de l'attaque qui l'a aidé ? Peut-être, en tout cas, il met fin à une longue disette en championnat, lui qui avait inscrit un splendide but face à Francfort (3-2) en Ligue Europa.

Aucun but en Ligue 1 depuis avril 2024

En effet, l’ancien joueur du FC Nordsjaelland n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 21 avril dernier lors de la défaite 4-1 face au PSG au Parc des Princes. Ce qui faisait plus de neuf mois sans marquer en championnat pour Ernest Nuamah. À présent, reste à voir si ce but lui permet de retrouver de la confiance afin que le joueur rhodanien puisse inscrire d’autres buts durant la saison.