Ernest Nuamah (OL) face au FC Nantes (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

En souffrance en deuxième période, l'OL a subi l'égalisation du FC Nantes à la 90e (1-1). Il enchaîne un cinquième match sans succès toutes compétitions confondues.

Sur une série de quatre rencontres sans victoire toutes compétitions confondues, l’OL se déplaçait à la Beaujoire ce dimanche. Au cœur de cette confrontation contre Nantes, un contexte particulier avec les retrouvailles d’Anthony Lopes avec son club formateur qu’il a quitté en fin d’année 2024. Visiblement, cela n’a perturbé ni le principal intéressé, ni ses anciens partenaires. En effet, sûrement ragaillardis par le nul ramené de Turquie jeudi (0-0 face à Fenerbahçe), les Lyonnais ont attaqué très fort cette partie.

Sur leur première occasion, Ernest Nuamah s’est trouvé à la conclusion d’un superbe mouvement collectif, comme on en attendant depuis longtemps (0-1, 10e). Sur le coup, le Ghanéen a été admirablement servi par Nicolas Tagliafico. Globalement en maîtrise durant toute la première période, les hommes de Pierre Sage ont surtout accéléré avant la mi-temps, avec une tête d’Alexandre Lacazette (45e+2) et le poteau trouvé par Rayan Cherki dans la foulée (45e+4). En face, les Nantais se sont signalé par Florent Mollet (17e) et le remuant Moses Simon, signalé de peu hors-jeu (32e).

Un deuxième période à l'envers

Le scénario s’écrivait pratiquement de la même manière au retour des vestiaires. Cependant, les Rhodaniens affichaient un poil plus de dilettantisme. Lucas Perri devait par exemple s’interposer devant Simon (56e). Dans la foulée, Nuamah forçait Lopes à l’arrêt (58e). Signe que la partie devenait de plus en plus équilibrée, le portier brésilien devait sauver son équipe à la 65e sur une tentative de Matthis Abline. Une frayeur intervenant juste après l'entrée en jeu de Thiago Almada, pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, à la place de Cherki.

Le début d'une longue, très longue fin d'après-midi pour les partenaires de Corentin Tolisso. Ils n'ont fait que subir et après la frappe de Dehmaine Tabibou, les Canaris ont logiquement égalisé. A force de reculer, de ne plus rien contrôler, Mostafa Mohamed a puni l'OL sur un centre de Simon à la 90e minute (1-1). L'Égyptien était même à deux doigts, sans la parade de Perri, d'offrir la victoire à Nantes (90e+4).

L'OL reste 6e, sous pression

Résultat, l'Olympique lyonnais enchaîne une cinquième sortie sans succès. Toujours sixième du classement, il loupe (encore) l'opportunité de dépasser provisoirement Nice (cinquième) et de revenir à hauteur de Lille (quatrième). Avec 30 points en 19 journées, il fait du surplace en 2025. Le club rhodanien ne confirme pas sa performance à Istanbul, et reste dans un cycle difficile. Retour pour lui jeudi en Ligue Europa, pour assurer le top 8 contre Ludogorets, puis dimanche à Marseille pour un choc sans doute déterminant.