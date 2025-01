Jérôme Brisard au sifflet d'OM - OL

Après le dernier match de Ligue Europa jeudi contre Ludogorets, l'OL retrouvera la Ligue 1 dès dimanche. Jérôme Brisard arbitrera le choc des Lyonnais au Vélodrome contre l'OM.

On a l’impression de l’avoir déjà dit pour la semaine qui vient de s’écouler, mais il semblerait bien que celle qui se présente soit d’une importance encore bien plus capitale pour l’OL et Pierre Sage. Après les nuls à Fenerbahçe et Nantes, les joueurs lyonnais enchaînent avec une seconde semaine à deux matchs. Jeudi, ils joueront leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa avec la réception de Ludogorets (21h).

Sur le papier, ce rendez-vous à Décines ne devrait pas donner de sueur froide, mais avec la dynamique actuelle de l’OL, on ne peut jurer de rien. Après ce match européen, les hommes de Pierre Sage auront un choc à gérer avec un déplacement périlleux à Marseille dimanche soir (20h45, DAZN). Après avoir laissé filer des points en route, l’OL serait bien avisé de faire un résultat contre l’OM afin de se relancer dans la course à la Ligue des champions.

Un Olympico arbitré en 2022-2023

Pour ce match des Olympiques, toujours assez bouillant, la tâche de calmer les débats revient à Jérôme Brisard. Le natif de Châteaubriant n’en est pas à son premier Olympico puisqu’il avait arbitré celui qui s’était tenu à Décines lors de la saison 2022-2023. Pas forcément un bon souvenir pour l’OL qui avait perdu à domicile (1-2) suite à un csc de Malo Gusto dans le temps additionnel. Dimanche soir, Jérôme Brisard aura comme assistant Alexis Auger et Ludovic Reyes. Quand Cyril Gringore et Nicolas Rainville auront la charge de la VAR, Gaël Angoula sera lui le quatrième arbitre de cet OM - OL.