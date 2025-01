OL : le souhait de Pierre Sage exaucé lors de ce mercato hivernal 

Pierre Sage, entraineur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Face à l'effectif pléthorique de l'OL, Pierre Sage avait annoncé vouloir seulement 20 joueurs de champ. Une demande pour le moment exaucée dans ce mercato hivernal.

"Le besoin est avant tout de dégraisser" avait déclaré Pierre Sage au début du mercato hivernal. En effet, l'entraîneur de l'OL jugeait que son effectif était beaucoup trop fourni puisqu'à chaque rencontre, il devait se passer de trois ou quatre éléments. L'entraîneur comptait sur le mercato hivernal et le besoin de liquidités pour exaucer son souhait. Il a plutôt été entendu, car les dirigeants Lyonnais ont réalisé un gros dégraissage. Au total, huit joueurs ont quitté le club cet hiver, de manière définitive ou en prêt. Parmi les départs, on retrouve Anthony Lopes, Gift Orban, Adryelson, Maxence Caqueret ou encore Jeffinho. Dans les prochaines heures, Saïd Benrahma devrait également poser ses bagages en Arabie Saoudite dans le club de Neom. Avec l'interdiction de recruter, l'OL n'a bien évidemment pas compensé ces ventes, avec le seul Thiago Almada arrivé sous la forme d'un prêt gratuit.

Le club a réduit la voilure, mais aussi des solutions de rechange

Après tout ce remue-ménage cet hiver, le souhait de Pierre Sage concernant la réduction de son effectif a été exaucé. Après le futur départ de Benrahma, le technicien de l’OL ne disposera plus que de 20 joueurs de champ si l'on tient compte de Paul Akouokou, dernier élément restant du loft estival. L'effectif est désormais moins pléthorique pour Pierre Sage tandis que l'OL a réussi à faire entrer une somme d'argent conséquente (74M€ sans bonus) pour ses finances. Un hiver qui s'est donc passé comme prévu ? Sur le papier oui, même si l'on peut à présent se rendre compte que la rotation va se retrouver limitée en cas de pépins physiques ou suspension. Qu'on le veuille ou non, l’OL a tout de même laissé filer des joueurs qui pouvaient rendre de fiers services. Espérons que le club rhodanien ne s’en morde pas les doigts dans la course à ses objectifs.