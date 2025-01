Resté sur le banc contre Nantes dimanche, Saïd Benrahma ne devrait plus porter le maillot de l'OL. Le club lyonnais et Neom seraient parvenus à un accord, tandis que le joueur est attendu en Arabie Saoudite dans les prochaines heures.

Il y a un an, son arrivée rocambolesque avait déclenché les passions entre Rhône et Saône. Un an plus tard, Saïd Benrahma devrait très rapidement mettre les voiles. Retenu dans le groupe de l'OL pour le déplacement à Nantes, l'Algérien est finalement resté toute la rencontre sur le banc. Un moyen de préserver le joueur en vue de son futur transfert ? Dimanche, Pierre Sage a laissé entendre qu'il "y avait une éventualité" de départ. Cela semble être plus qu'une simple éventualité d'après L'Équipe.

Une rentrée d'argent supplémentaire pour le club lyonnais

En discussions depuis plusieurs jours, l'OL et Neom seraient enfin parvenus à un accord pour le départ de Benrahma. Bien qu'évoluant en deuxième division, le club saoudien aurait finalement réussi à convaincre l'ailier lyonnais de s'engager dans ce projet visant à accéder à l'élite. Saïd Benrahma est attendu ce lundi pour s'engager avec Neom qui va débourser quinze millions d'euros, dont trois en bonus et facilement atteignables d'après nos confrères.