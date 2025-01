Courtisé notamment en Arabie saoudite, Saïd Benrahma pourrait quitter l'OL. Pierre Sage a convenu ce dimanche que son départ "était une éventualité".

Il est resté sur le banc ce dimanche contre Nantes (1-1). Ou du moins, il n'est pas entré en jeu, même s'il s'est s'échauffé au cœur de la deuxième période. Lors de la 19e journée de Ligue 1, Saïd Benrahma n'a pas participé au triste match nul ramené de la Beaujoire par l'OL. Pas forcément en verve ces derniers temps, l'Algérien est particulièrement courtisé en Arabie saoudite.

"Plus on diminue les ressources, plus ce sera difficile"

Le club de Neom, qui évolue en deuxième division, veut absolument le faire venir. Après Gift Orban (Hoffenheim), Wilfried Zaha (Charlotte FC) ou encore Jeffinho (Botafogo), l'Olympique lyonnais va-t-il se séparer d'un autre élément offensif cet hiver ? A cette question, on pourrait être tenté de dire oui. En tout cas, Pierre Sage a ouvert la porte. "Plus on diminue les ressources, plus ce sera difficile pour la fin de saison. Le mercato est encore ouvert, surtout dans le sens des départs pour nous. C’est une éventualité qu’il nous quitte", a-t-il commenté, selon des propos rapportés par Le Progrès.