Après Nantes - OL (1-1), Lopes remercie les supporters lyonnais

Chaudement ovationné par les supporters lyonnais, ses anciens fans, Anthony Lopes a apprécié l'hommage. Un moment forcément particulier pour le gardien nantais.

On ne pouvait pas passer à côté. Ces derniers jours, il a souvent été question de lui. Lui ? Anthony Lopes, qui après presque un quart de siècle passé à l'OL, a rejoint Nantes fin décembre 2024. Hasard du calendrier, le nouveau portier nantais a très vite retrouvé son ancien club. Ce dimanche 26 janvier, c'étaient les retrouvailles entre le footballeur de 34 ans et son ex-formation.

Sur le terrain, Lopes a assuré, malgré le but d'Ernest Nuamah sur lequel il ne peut rien faire. Pour lui et les siens, la délivrance est arrivée à la 90e minute sur un coup de tête de Mostafa Mohamed (1-1). Un score qui satisfait bien évidemment davantage les Canaris. "On n'est pas bien entrés dans la partie, note première période a été très délicate. A l'inverse, eux ont bien entamé la rencontre. C'est ce qui a provoqué l'ouverture du score. Mais ça démontre la force de notre groupe, le caractère, car on arrive à revenir contre des équipes comme l'Olympique lyonnais, Monaco (2-2) et Lille (1-1), a-t-il énuméré au micro de DAZN. Le début d'année n'était pas facile pour nous, mais on s'en est bien tirés. Il nous manque encore quelques points qu'on va essayer d'aller chercher dans les prochaines semaines."

"C'est vraiment incroyable de leur part"

Avant le coup d'envoi de cette affiche, le gardien avait été chaleureusement acclamé par le kop rhodanien. Une banderole en son honneur a également été déployée. "Je les ai déjà remerciés au match précédent lorsqu'ils ont joué face à Toulouse (0-0). C'est vraiment incroyable de leur part. Je suis un "petit Gone". C'est la première fois pour moi depuis très longtemps que j'affronte l'Olympique lyonnais. La dernière fois, je devais avoir 8 ans je pense, s'est remémoré le natif de Givors. Je suis très content d'être ici, de l'accueil du public de la Beaujoire. Je ne m'y attendais pas forcément. A moi de leur rendre le mieux possible à travers des bonnes performances."