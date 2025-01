Nantes - OL : Thiago Almada a fait ses débuts avec les Lyonnais

Entré un peu après l'heure de jeu, Thiago Almada a disputé ses premières minutes avec l'OL. Il est le 598e joueur de l'histoire du club.

On a vu de tout sur la demi-heure qu'il a passée sur la pelouse trempée de la Beaujoire. Dans des conditions peu évidentes, avec une équipe qui reculait et une météo dantesque qu'il lui faudra apprivoiser, Thiago Almada a fait ses premiers pas avec l'Olympique lyonnais ce dimanche. Seule recrue du mercato hivernal de l'OL, il a dû patienter plusieurs jours avant d'enfin avoir la possibilité de s'exprimer.

Une alchimie encore imparfaite, ce qui est logique

A la 64e minute du duel face à Nantes (1-1), il a remplacé Rayan Cherki. Positionné dans le couloir droit pour défendre, il rentrait allégrement dans l'axe, comme son prédécesseur, lorsque les Rhodaniens avaient le ballon. Il en faudra plus bien sûr pour se faire une idée sur les capacités du milieu offensif sous cette tunique. Le joueur de 23 ans a défendu, à l'image de son tacle sur Moses Simon, a tenté de combiner avec ses partenaires, pas toujours avec succès. On l'a aussi parfois senti un peu perdu, ce qui est somme toute logique car il doit parfaire son intégration.

Resté sur le banc contre Toulouse (0-0), non qualifié pour la Ligue Europa en milieu de semaine (0-0 face à Fenerbahçe jeudi), le champion du monde 2022 a montré un petit aperçu de sa palette, un garçon à la technique sûre et à la débauche d'énergie certaine. Reste désormais à voir comment il sera utilisé et comment il s'incorporera dans sa formation. En attendant, il est devenu le 598e footballeur à porter le maillot de l'OL depuis 1950. Pour lui, la prochaine échéance sera Marseille et le Vélodrome dimanche 2 février pour son premier choc français.