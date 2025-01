L’OL a manqué d’un supplément d’âme à Nantes

Mostafa Mohamed (Nantes) égalise entre Nemanja Matic et Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Dominateur pendant une heure de jeu, l’OL a craqué au pire des moments contre le FC Nantes. L’égalisation de Mohamed à une minute de la fin du temps règlementaire laisse les Lyonnais en proie aux doutes.

Cela pendait tellement au nez que les supporters de l’OL se demandaient quand leur équipe allait bien pouvoir craquer dimanche. Sous l’averse nantaise, les Lyonnais ont finalement choisi le pire des moments pour baisser la garde. Ayant plutôt réussi à maintenir avec plus ou moins de réussite les assauts nantais en deuxième mi-temps, la formation rhodanienne a vu Mostefa Mohamed s’envoler pour placer un coup de tête imparable et délivrer la Beaujoire.

L’Égyptien, persona non grata chez les Canaris il y a encore une semaine, aurait pu faire le hold-up parfait sans un Lucas Perri en très grande forme. C’est tout le paradoxe de ce match de la 19e journée avec un point du match nul presque inespéré (1-1) pour l’OL alors que les hommes de Pierre Sage ont été dominateurs pendant près d’une heure de jeu. En proie aux doutes depuis maintenant un mois, l’OL avait pourtant tout bien fait pour retrouver de la confiance. Après seulement dix minutes de jeu, les Lyonnais menaient déjà 1-0 grâce à Ernest Nuamah, bien plus à son aise à gauche qu’à droite.

Une inefficacité offensive qui se paie

Fragilisé par les résultats de son équipe en 2025, Pierre Sage n’a pu rêver meilleure entame de match. Cette ouverture du score s’est accompagnée par une domination qui n’a laissé que des miettes à Nantes durant la première mi-temps. Seulement, à force de ne pas tuer le match avec un deuxième but, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont restés sous la menace. "Par rapport aux deux matches précédents, on s'est créé beaucoup de situations, ça marque une évolution dans le jeu, a rappelé Sage. Pour valider celle-ci définitivement, il faudra marquer des buts." L’entraîneur lyonnais tente de se rassurer comme il le peut, mais ce nul n’arrange clairement pas ses affaires au moment de voir débarquer John Textor entre Rhône et Saône. Il devrait logiquement avoir encore Ludogorets et Marseille pour envoyer un message, mais ce quatrième nul de suite ne plaide pas en sa faveur.

L’OL ne perd pas, mais ne gagne pas pour autant. Et dans la course à la Ligue des champions, cela commence à faire beaucoup. Le podium reste à quatre points, mais c’est avant tout derrière qu’il faut commencer à regarder. Dans cette Ligue 1 homogène, la neuvième place n’est plus qu’à trois longueurs. Il y a donc une urgence de points qu’il faudra remédier dès dimanche prochain au Vélodrome. L’odeur d’un choc galvanisera-t-elle les joueurs lyonnais à donner plus ? Si Pierre Sage est forcément dans le viseur par le rôle et les responsabilités qui sont les siennes, il n’a clairement pas été aidé dimanche à Nantes. Quand la machine semblait bien huilée pendant soixante minutes, à l’image de ces grosses occasions de Lacazette (45+2, 54e) ou du poteau de Cherki (45e+3), elle s’est enrayée à l’heure de jeu.

Des entrants qui ont manqué d'impact

Les changements, censés apporter un souffle nouveau à une formation qui accusait le coup physiquement, n’ont pas eu d’effets positifs. Thiago Almada a certes montré l’étendue de sa panoplie offensive et même défensive, il lui reste encore à "trouver le rythme de jeu". Néanmoins, l’Argentin a eu le mérite de montrer quelque chose, ce qui ne fut pas le cas de Georges Mikautadze et à un degré moindre Ainsley Maitland-Niles.

Alors que la formation rhodanienne avait du mal, l’attaquant géorgien n’a pas réussi à garder le ballon pour faire remonter le bloc et a multiplié les mauvais choix techniques. "Les entrants auraient dû nous amener ce surplus de dynamisme qui nous manquait. Ça n'a pas été forcément le cas. Les joueurs ont fait les efforts sur 90 % du match, mais je ne veux tirer sur personne en particulier. C'est tout l'Olympique Lyonnais qui s'est fait égaliser à là 90e et pas seulement les remplaçants."

L’OL n’a pas réussi à faire preuve de caractère pour empocher trois points, à l’image de l’attentisme de Matic et Niakhaté sur l’égalisation nantaise. Il y a quatre mois, la victoire sans la manière à Toulouse avait déclenché une série positive. Dimanche, à Nantes, les Lyonnais ont certainement raté ce tournant pour laisser derrière eux cette période de doutes. Ils n’ont désormais plus le choix. Cette nouvelle semaine à deux matchs doit être celle d’un carton plein.