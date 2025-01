Ayant posé une réserve samedi dernier au moment du match contre l’OL, Toulouse n’a pas obtenu ce qu’il souhaite. Thiago Almada était bien en règle, après que son transfert a été autorisé par la DNCG.

Un coup médiatique pour pas grand-chose. En début de semaine, Toulouse avait choisi d’appuyer la réserve déposée deux jours plus tôt contre l’OL. Le club toulousain et surtout son président Damien Comolli estimaient que la présence de Thiago Almada sur la feuille de match n’avait pas lieu d’être, remettant avant tout en cause l’arrivée de l’Argentin. Le Téfécé estimait que l’OL n’aurait pas dû recruter le joueur offensif, car interdit de recrutement. Une réserve a donc été déposée et le dossier Almada ouvert par la commission des compétitions de la LFP. Seulement, l’affaire n’ira pas plus loin, car, comme l’ont avancé nos confrères du Progrès, le club toulousain a été débouté.

Premières minutes à Nantes pour l'Argentin ?

Si l’OL a certes profité d’une faille, lui permettant de recruter sous la forme d'un prêt gratuit un joueur du calibre de Thiago Almada grâce à un club "ami", il est resté dans les clous et a surtout obtenu l’aval de la DNCG. Une autorisation importante avec les sanctions qui pèsent sur le club lyonnais depuis la mi-novembre. L’OL ne va donc pas perdre de points par pénalité et Thiago Almada devrait logiquement faire ses premiers pas lyonnais, ce dimanche (17h15) sur la pelouse du FC Nantes.