L’ancienne joueuse de l’OL, Saki Kumagai, rejoint le London City Lionesses en provenance de l’AS Roma. Une nouvelle étape pour la Japonaise de 34 ans qui rejoint l'un des clubs du groupe de Michele Kang.

Saki Kumagai se dirige vers une nouvelle étape de sa carrière. En effet, l’ancienne Lyonnaise, qui a passé huit longues années et disputé 240 matches sous les couleurs de l'OL, rejoint le London City Lionesses. Parti en 2021 au Bayern Munich, pour relever un nouveau défi, la Japonaise avait signé en Italie avec l’AS Roma deux ans plus tard. À présent, elle s’apprête à démarrer un nouveau pas dans sa carrière du côté de Londres, en rejoignant l'un des clubs du groupe de Michele Kang.

Objectif montée pour le club londonien

Déjà quatre saisons que Saki Kumagai n’est plus lyonnaise. Son dernier match sous le maillot du club rhodanien remonte au vendredi 4 juin 2021 contre Fleury. Une rencontre qui s'était soldée par une très belle victoire 8-0. La défenseure de 34 ans a réalisé de grandes choses sous les couleurs de l’OL. En effet, elle a remporté à sept reprises le titre de championne de France, six fois la Coupe de France, une seule fois le Trophée des Championnes, mais également cinq fois la Ligue des champions. Un très beau palmarès pour la championne du monde 2011 qui fait d’elle une figure emblématique de la formation féminine lyonnaise, qu'elle avait retrouvée ces derniers mois à l'occasion des affrontements avec l'AS Roma.